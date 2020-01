29 ene 2020

Desde que Eva Longoria dio a luz hace algo más de un año, la hemos visto experimentar un cambio físico radical. Después de aumentar más de 15 kilos, decidió volver a ponerse en forma tras el posparto. Para ello se centró sobre todo en hacer cardio y ejercicios de pesas, pero según hemos visto en su perfil de Instagram, su entrenamiento varía a menudo.

Y esta vez ha decidido introducir en su rutina fitness un accesorio propio de pilates con el que se trabaja el cuerpo entero. Y ojo, que no es nada sencillo utilizarlo, ya que requiere de equilibrio y concentración para realizar cada movimiento.

Beneficios de utilizar el Bosu en tus entrenamientos

El nombre de Bosu procede de su nombre en inglés (Both Sides Up), un invento creado por David Weck, entrenador y creador de su propio método, ‘Bosu Fitness’. Un accesorio que no es nuevo, ya que apareció por primera vez en escena en el año 2000 y desde entonces se emplea en los gimnasios y salas de pilates gracias a sus beneficios.

Esta semiesfera está pensada para ser utilizada por sus dos lados, el plano y el cóncavo. Y sobre ella no solo se trabaja el equilibrio, también ayuda a controlar la postura de la espalda y a darle más intensidad a los ejercicios, especialmente a los de piernas y glúteos, como vemos en el vídeo de Eva Longoria. La actriz mantiene el equilibrio sobre una pierna, mientras lleva la otra hacia adelante, realizando un pequeño círculo con la punta del pie. Después la impulsa hacia atrás, todo ello mientras sostiene una mancuerna en cada mano .

Pero en clases de Pilates, el Bosu se puede utilizar de muchas maneras. Gracias a las pequeñas asas laterales que tiene, también sirve para fortalecer brazos, pues se usa como levantamiento de peso.





Es un accesorio muy simple, pero muy completo. Y además puedes utilizarlo en casa, ya que se encuentra disponible en la mayoría de tiendas deportivas: desde Amazon hasta Decathlon. El precio del Bosu original ronda los 160 euros, pero puedes optar por versiones similares de otras marcas que van desde los 20 hasta los 70 euros.