28 nov 2019

Solo hace un año que la actriz dio a luz a su primer hijo. Santiago, junto a su pareja, Pepe Bastón, pero estos meses han sido suficientes paratransformar su cuerpo y desprenderse de los kilos que ganó durante el embarazo. Y aunque afirma que no ha tenido prisa por hacerlo, lo cierto es que el cambio radical de Eva Longoria es más que evidente.

Así lo hemos podido comprobar en una de las últimas fotos que la intérprete ha subido a su perfil de Instagram. En ella la vemos metida en sus antiguos pantalones premamá, que ahora le quedan enormes. Lo que nos ha hecho caer en la cuenta de lo mucho que ha cambiado su físico.

"Estos son mis antiguos pantalones premamá", explica ella. "Estaba de seis meses cuando me los compré porque hasta entonces me había negado a llevar ropa de maternidad. ¡Pero tuve que hacerlo! Estoy muy agradecida a mi cuerpo por todo este viaje".

Ella misma admitió a la publicación Us Weekly que para lograr transformar su cuerpo tras el parto había realizado cambios tanto en su alimentación como en su entrenamiento. Y parte del éxito de su dieta ha residido en prescindir de tres alimentos: "No he bebido vino, tampoco he tomado azúcar. No he visto un carbohidrato en mucho tiempo", reconocía a la revista.

Pero ha sido el deporte lo que realmente le ha ayudado a tonificar los músculos. En concreto: los ejercicios de fuerza. "Mis entrenamientos ahora están más enfocados a las pesas", explicaba Longoria. Y así nos lo ha dejado ver en sus publicaciones de Instagram.

Las sentadillas con peso, uno de sus secretos

¿Por qué centrarte en solo un músculo cuando puedes trabajar varios a la vez? Este es uno de los ejercicios favoritos de Eva Longoria porque no solo fortalece bíceps, también cuádriceps y, sobre todo, se focaliza en los glúteos. Una buena combinación para incluir en nuestras rutinas de gym.

Rope Training o cuerda funcional para trabajar el cuerpo entero

Un aparato sencillo pero efectivo con el que aprender a controlar nuestro cuerpo. La posición de la actriz le permite trabajar varios grupos musculares, como piernas, glúteos y brazos.

Entrenamiento con barra para tonificar brazos

El ejercicio infalible para conseguir unos bíceps de acero, especialmente si logramos levantar el peso que eleva la actriz, que a juzgar por el tamaño de los discos, estamos seguras que alcanzan los 30 kilos.