12 feb 2020

Hace relativamente poco que se estrenó Bombshell, el último trabajo de Charlize Theron en la gran pantalla para el cual se ha entrenado no solo a nivel interpretativo, sino también físico. Una película que la llevó a la nominación al Oscar a Mejor Actriz. La estatuilla no la consiguió, pero lo que sí logró fue transformar su cuerpo en tiempo récord y ponerlo a punto para su papel.

Sin embargo, para nuestra sorpresa, la actriz no ha realizado rutinas de cardio, sino otra disciplina mucho más pausada, pero que ofrece grandes resultados: Pilates. “Ha cambiado mi cuerpo totalmente”, admitió a la edición australiana de Harper’s Bazaar. “Siempre estoy calculando mi actividad física. Si no me he movido mucho durante el día, procuro no comer mucho”.

Una regla sencilla que aplica desde hace años. Y es que, aunque el Pilates no sea una actividad cardiovascular, tiene otros muchos beneficios que explican cómo Charlize Theron es capaz de mantener ese físico espectacular a sus 44 años y con dos hijos. “Cuando voy a hacer ejercicio mis hijos siempre me preguntan que dónde voy. Siempre les digo que voy a un sitio a hacer que mi corazón funcione bien durante mucho, mucho tiempo”.

Las clases de Pilates no solo ayudan a trabajar la respiración o a mejorar a postura, también incluyen ejercicios de bajo impacto muy focalizados, por lo que es perfecto para tonificar a conciencia.

Eso sí, Charlize Theron también combina el Pilates con una alimentación basada en vegetales. “Intento no beber alcohol”, contó hace un par de años en una entrevista. “También procuro tomar proteína vegetal, zumos de fruta y ensaladas verdes cada día. Cuando como sano, duermo lo suficiente y no bebo alcohol, es cuando mejor me siento. Ahí es cuando más feliz estoy y eso se nota”.