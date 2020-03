2 mar 2020

Totalmente inesperada. Así podemos definir la foto que subía Tamara hace unos días a su perfil de instagram y que incendiaba las redes sociales al instante. En ella aparece posando de manera casual, en bikini y con la playa de Lanzarote de fondo. Pero no es nada de eso lo que nos ha llamado la atención de la imagen, por muy bonita que sea. Con lo que nos hemos quedado boquiabiertas ha sido con los abdominales que luce: un abdomen totalmente definido y un six pack marcado con el que ha revolucionado la red social.

Y no es de extrañar, pues la hija de Isabel Preysler no es muy dada a compartir sus rutinas de entrenamiento, ni mucho menos la tomábamos por una celebrity fitness. No porque no pudiese, sino porque su agenda ha estado de lo más apretada durante los últimos meses. Después de alzarse ganadora de la cuarta edición de Master Chef Celebrity, no ha parado de viajar, de asistir a eventos ni de trabajar.

¿Cómo ha conseguido Tamara Falcó esos abdominales?

El suyo es el claro ejemplo de que trabajar en silencio tiene sus frutos. Pero ahora bien, ¿qué ha hecho exactamente Tamara Falcó para conseguir ese cuerpo tan definido? Por lo que hemos podido observar, su paso por el programa de cocina ha influenciado positivamente su alimentación. En las últimas semanas la hemos visto tomar desayunos healthy como tostadas con aguacate o fruta. Pero lo que sin duda ha sido decisivo ha sido el ejercicio físico.

Estamos seguras de que ha tenido que trabajar abdomen de manera focalizada, incluyendo partes que a veces se nos olvidan. Probablemente los ejercicios de oblicuos le hayan ayudado a marcar. Pero si hay algo que sabemos con seguridad es que el yoga ha formado parte de su rutina.





Ella misma compartió hace unos meses una foto en la que aparecía en medio de su clase de yoga, un deporte al que se ha hecho adicta. “Este verano me di cuenta de la importancia de tener una correcta respiración”, decía la celebrity, quien admitía también que se trata de una disciplina que le ayuda a sentirse bien tanto por dentro, como por fuera. Y a la vista están los resultados.