5 mar 2020

Aunque ya eramos conscientes del poderío de Shakira, su reciente actuación en la Super Bowl nos ha vuelto a recordar el cañón de mujer que es. El talento de la colombiana y su buena forma física son evidentes pero, lo que nos gustaría saber es un poco más sobre ella. ¿Cómo lo consigue?

Su secreto es Anna Kaiser, su entrenadora personal, que se ha convertido en uno de los nombres más repetidos tanto en los medios como en las redes durante las últimas semanas. Decenas de celebrities recurren a ella en Nueva York para mantenerse en forma o prepararse de forma especial con algún objetivo en concreto, como fue el caso de Shakira.

Y ella ha sido la que nos ha dado la pista para seguir algunas de las estrategias y ejercicios que seguramente forman parte de los entrenos de Shakira. ¡Y es mucho más fácil de lo que parece!

La cobra push-up que puedes hacer donde quieras y cuando quieras.

Echando vistazo al perfil de Instagram de Anna hemos descubierto que ha compartido con sus más de 200 mil seguidores un ejercicio bastante sencillo para fortalecer los brazos. Se llama The Cobra Push – Up y, como afirma la entrenadora, ¡se puede hacer en seguida y en cualquier sitio ya que para realizarla no se necesitan aparatos!

Se trata de replicar el movimiento que haríamos si realizásemos una flexión en el suelo, pero apoyándonos sobre una pared. Esto hace que sea, no solo mucho más sencillo, sino también más rápido. ¿A que no creías que conseguir los brazos de Shakira pudiera ser tan fácil?

Pero cuidado, para que sea efectivo, debemos mantener los brazos pararelos y, al flexionar, acercar los codos hacia la pared en la que lo realicemos e intentar no levantar los hombros al empujar. Así la fuerza quede concentrada exactamente en la zona que queremos trabajar. Propone que hagamos 15 repeticiones, que tras esto paremos un momento y volvamos a repetir.

Anna explica que este movimiento también ayuda a mejorar la postura y la fuerza torácica. La entrenadora indica que es importante que tengamos el cuerpo rígido y lo movamos todo a la vez porque así es como se usará el peso completo del cuerpo como resistencia.

Además, puede tener diferentes niveles de esfuerzo ya que cuanto más te alejas de la pared en la que lo realices, más difícil se volverá. Sin duda, esta propuesta no es tan efectiva como las clásicas flexiones pero su comodidad nos puede permitir hacer más repeticiones y más a menudo para acercarnos un poco al menos al estado físico de la diva latina.