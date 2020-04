3 abr 2020

El confinamiento está siendo duro, quien diga lo contrario, miente. Es cierto que podemos tener días mejores y días peores (en estos, permítete estar triste, es completamente normal), pero algo es evidente: todos tenemos más tiempo que nunca. Sí, tengo más tiempo que nunca. Y al contrario de lo que podríais pensar, no: no he caído rendida a la acuarela y la repostería. Ni tampoco me he vuelto una obsesionada del fitness (no lo era antes, mi figura Bridget Jones da fe de ello). Pero sí que creo que es importante mantenerse ocupado. Y he ecnontrado en las tablas de Tabata una buena solución. He aquí el por qué.





Mi hermano es un entendido en la vida del deporte, (mucho más que yo, al menos) y ayer, hablando de las calorías, el ejercicio físico y la vida sana, uno de los temas de conversación más extendidos en los últimos días, llegamos a una conclusión. No salimos de casa. Vaya descubrimiento, diréis. Y no, ese no es el resultado de nuestras dos mentes pensantes. Si nos paramos a analizar lo que nos movemos en una jornada normal, es decir, en un día cualquiera antes de la cuarentena, encontraremos varios desplazamientos a pie: ir a la oficina, volver, hacer la compra... esos pasos (que contábamos minuciosamente y que contabilizábamos como deporte) ya no los hacemos. Sumado al sedentarismo en el que vivimos estando confinados da un solo resultado: no quemamos ni una caloría son darnos cuenta, por lo que entrenar dos veces a la semana durante estos días de cuarentena, aunque sea de forma intensa, no es suficiente. Deberíamos incorporar todos los días ejercicio físico, y reservar otros tres para hacer una actividad concreta como el yoga, el pilates o como me he propuesto a partir de hoy, las tablas de Tabata.

¿Qué tienen de especial?

Si nunca te has parado a googlear "Tabata" en el buscador de tu móvil, bienvenida al club. Antes del confinamiento no sabía qué era esa disciplina de la que todo el mundo hablaba. Las clases del gimnasio milagrosas de 20 minutos. Incluso, de 15 minutos. Mágicos ejercicios de alta intensidad dentro de la filosofía del Crossfit que prometen quemar calorías a mansalva. ¿Es duro? Sí. ¿Es aburrido? Para nada.

Si nunca has sido un fan incondicional de los entrenamientos, estas tablas te permiten ejercitar las partes del cuerpo que prefieras, eso sí, al ritmo de la música. Se trata de canciones (seguro que encuentras tus temazos favoritos en Spotify muy fácilmente) versionadas para que la música te dicte la duración de los ejercicios. Hacer abdominales mientras suena a todo volumen "The Final Countdown" es menos sufrimiento, doy fe. Las canciones duran de media cuatro minutos en los que están incorporados los descansos entre series mientras una voz te dicta los segundos que quedan para comenzar una nueva serie de ejercicios.

Es sencillo seguir el ritmo, ya que las series son cortas y la música ayuda mucho. Con tres o cuatro (para los más osados) canciones puedes trabar todos los músculos del cuerpo y elegir tablas de ejercicos adaptados a tu nivel y con la intensidad que prefieras. ¿Después? ¡A estirar! Y ya puedes dar por finalizado tu entrenamiento de ese día.

Parece fácil, pero... los ejercicios son bastante intensos. El precio a pagar por hacer mucho en muy poco tiempo. ¿Te apuntas?