Hacer deporte se está convirtiendo en una de las tareas más complicadas para algunos durante el confinamiento. Ahora que sabemos (si no lo hacíamos ya) que nos quedan aún varias semanas de cuarentena el ingenio es la mejor arma para combatir el sedentarismo. Si ayer seleccionábamos los videoclips más movidos para ponerte a bailar en casa, hoy te traemos varios entrenamientos de 20 minutos para que aproveches al máximo la hora de la comida.

Teletrabajo no es sinónimo de muchísimo tiempo libre. Lo cierto es que lo más probable es que estés más horas pegada al ordenador de las que deberías. Y cuando por fin cierras la tala del portátil, las tareas de la casa aún están por hacer y entrenar se convierte en una de tus últimas preocupaciones. Pero no debería, porque movernos es esencial para no perder la forma física durante el encierro.





Por eso, hemos selccionado cinco rutinas que puedes hacer antes de comer y en mitad de la jornada laboral para activarte y hacer algo de ejercicio. Nosotras las hemos probado todas y es posible hacerlas, ducharte y comer en una hora justa para volver a tus tareas del día. ¿Cuál es tu favorita? Cada una tiene un propósito y podrás elegirlas según tu humor y cómo te sientas en ese momento.

¡A quemar calorías!

Rutina de cardio con tabata

Rutina full body

Rutina de abdominales

Cardio HIIT

Yoga para la espalda