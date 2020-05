8 may 2020

Mañana hace una semana el gran día. El sábado pasado (¡por fin, por fin!) nos dejaron salir de casa para hacer deporte. Para muchos, ese día comenzaba la desescalada. Y es que, pasear al aire libre, correr, saltar y brincar se ha convertido en el pasatiempo favorito de media España de 6 de la mañana a 10, si eres de los que madrugan, claro. Para los rezagados, las 20 hora punta, ya cuando el sol se está escondiendo y el día termina, es el momento del paseo. Si como a nosotras, la emoción puedo contigo y te rendiste a los beneficios del running como una posesa, mal. No por el deporte en sí, sino porque a) llevabas todo el confinamiento atrofiada en el sofá y b) no has corrido jamás, por lo que empezar omo si fueras profesional no tiene ningún sentido.





Las agujetas matadoras que llevas arrastrando toda la semana son la prueba de que no todas tus ideas son siempre buenas. Aunque ya te dijimos cuáles eran las mejores frutas para deshacerte de las agujetas, hoy venimos también a salvarte: hemos encontrado el método para que te hagas runner, poco a poco, y sin morir en el intento. Recibe el nombre "método CaCo" y promete ser la solución para que cuando te pongas las zapatillas y eches a correr, lo hagas con dignidad y sobre todo, sin lesiones.

Los expertos avisan: los deportistas profesionales se están tomando la vuelta a los entrenamientos con calma debido a la cuarentena y el sedentarismo. Si ellos lo están haciendo así, ¿por qué el resto de los mortales principiantes en el mundo del deporte han salido a la calle como si fueran medallistas olímpicos? La culpa debido al sedentarismo es la respuesta. Pero no es sano: solo desencadenará en lesiones, agujetas y creencias erróneas sobre el deporte en general.

Por eso, lo mejor es una adaptación progresiva a la actividad, en este caso, al running. El "método CaCo" pretende exactamente eso, se trata de una introducción a la carrera en la que se combina andar a marcha rápida y correr. Siempre deberemos andar el doble de lo que corramos y según nuestra condición física y fondo, podremos ir subiendo los minutos. Así, mejorarás cada día hasta que puedas correr varios kilómetros sin tener que parar a andar, sin ahogarte o sin encontrarte mal.

Por ejemplo, si andas cuatro mintuos deberás correr dos y así progresivamente hasta que adquieras fondo físico y el hecho de salir a correr no desencadene lesiones.

Nosotras ya lo estamos probando... eso sí, cuando las agujetas nos dejen.