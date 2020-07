6 jul 2020 a. paris

Has probado con los abdominales hipopresivos, has intentado todos los trucos que has encontrado para adelgazar con rapidez tu tripa, pero no hay manera: mientras en tus glúteos, brazos y piernas se nota el resultado de tanto esfuerzo, tu tripa va por libre y continúa amargándote la vida cada vez que te pones de perfil ante el espejo. Pero la solución a tus problemas puede ser tan sencilla como ponerte las zapatillas de deporte… y caminar. Caminar no solo es un ejercicio capaz de alargarte la vida, sino que si aprovechas el verano para caminar por la playa, quemarás más grasa. Y caminar te permitirá disfrutar de un vientre plano, ni complicados ejercicios de core ni tandas de abdominales: el mejor ejercicio para bajar tripa es tan sencillo como pasear. Y te mostramos el por qué.





Caminar quema calorías (pocas, pero suficientes)

Para adelgazar hay que gastar más calorías, pero nuestro ritmo de vida sedentario no nos lo pone nada fácil. Incrementar el tiempo que pasamos caminando al día puede ayudarnos a conseguir que esas calorías de más no nos jueguen una mala pasada en forma de grasa abdominal.

Un estudio de la Universidad de Mississippi comprobó que caminar una milla (algo más de un kilómetro y medio) quemaba unas 100 calorías. Y en otra investigación de la Universidad de California se hicieron distintos tipos de mediciones para comprobar que las personas no acostumbradas a hacer ejercicio que caminaban a buen ritmo durante 5 km quemaron 90 calorías por kilómetro, mientras que los que corrieron esa distancia sólo quemaban 23 calorías más por kilómetro, lo que indica que no hay tanta diferencia entre un ejercicio u otro. Si además de ir a buen ritmo ese paseo se da por superficies con altibajos (con cuestas y colinas), la diferencia se recorta aún más. Conclusión: si el running no es lo tuyo, siempre te quedará un buen paseo.

Caminar es un ejercicio aeróbico eficaz para quemar la grisa de la tripa. pinit

Si te has puesto a dieta te ayuda a conservar músculo

Reducir nuestra ingesta de calorías es la primera medida para perder peso… pero en ocasiones con esa grasa que desaparece también se pierde un porcentaje de masa muscular, lo que no es bueno ya que nuestros músculos son un recurso necesario para quemar esa grasa que nos sobra especialmente si está en la tripa. ¿Cómo evitar esa pérdida? Dándonos una caminata diaria.

Caminar a diario quema la grasa de la trip

Salir a andar a diario es una de las formas más efectivas de reducir la grasa abdominal porque caminar es un ejercicio tan aeróbico como puede ser correr, nadar, pedalear o una clase de zumba solo que para practicarlo no necesitas tener ninguna forma física especial. De hecho, un estudio coreano realizado con mujeres obesas comprobó que aquellas que caminaron durante 50-70 minutos tres veces a la semana durante 12 semanas perdieron casi 3 cm de cintura.

Si has perdido peso, caminar te ayuda a mantener esa pérdida (y a perder tripa)

Lo has hecho todo perfecto y te has despedido de esos kilos de más (incluidos los de tu cintura). ¿Qué puedes hacer para que esa pérdida se mantenga y evitar el efecto rebote? Pues darte un paseo diario. Una revisión de diferentes estudios realizada por del Instituto Karolinska sueco comprobó que para mantener un peso estable, hay que caminar al menos 150 minutos a la semana. Y si la pérdida de peso ha sido significativa se aconseja llegar a los 200 minutos para evitar recuperar el peso perdido.