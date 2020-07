8 jul 2020

Madonna es la reina. Nadie lo discute. Y como royal (aunque sin título) que es, se puede permitir licencias que el resto de los mortales no podemos. Como por ejemplo, subir una fotografía en Instagram bastante curiosa y que las redes ardan, no por el bodegón que incorpora la imagen, sino porque la cantante aparece en 'topless'.

La imagen, analizada al detalle, deja al descubierto bastantes titulares. Y lo cierto es que la forma física de la artista, aparecería en todos ellos. Si hace unas semanas nos quedábamos sin palabras con el tipazo de la diseñadora Vera Wang a los 70, ahora ha sido Madonna quien nos ha hecho replantearnos toda nuestra exsitencia, sobre todo la deportiva, que desde la cuarentena hemos dejado algo de lado. Una palabra: abdominales.

En la imagen, hay varios detalles a resaltar: lo primero el baño. ¡Queremos un baño así! -¿quién no?- con lámparas de diseño, miles de espejos y tocador. Lo segundo, ¿por qué aparece Madonna con una muleta? Conociéndola, puede parecer puro atrezzo, pero lo cierto es que en mayo se tuvo que someter a una operación de rodilla y aún se encuentra en proceso de recuperación. La cantante, que llevabava un gorro de pescador (no, no lo entendemos) y únicamente una braguita negra, se hacía un selfie demostrando que confinamiento o no, ella si ha mantenido los abdominales durante estos meses de encierro.

Y no, no hace falta decir que para conseguir un 'six pack' la edad no importa y es que, el mes que viene la intérprete de 'Like A Virgin' cumple 62 años luciendo una forma física envidiable. Y te preguntarás, ¿qué hace para estar así? Agua con limón, dirían las tops, pero no. Las medidas para conseguir el elixir de la eterna juventud de Madonna son algo más radicales. La orinoterapia (¿hace falta que expliquemos en qué consiste?) es uno de su trucos, además de los baños de hielo, que si bien están indicados para los atletas profesionales, no estamos seguras de sus beneficios así, una mañana cualquiera.

No obstante, lo ponemo sobre la mesa... si lo que hay que hacer para llegar así a los 62 es beber pis, ¿estarías dispuesta? ¡Se abren las apuestas?