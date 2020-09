15 sep 2020

Desde que Marie Kondo entró a mi vida no solo soy mucho más feliz, si no que pongo en práctica su filosofía a pies juntillas. Ha las maletas enrrollando la ropa, no doblándola: así entran más cosas y nada se arruga. Me despido de los objetos (un ejercicio mental que te ayuda a ser agradecido) antes de deshacerme de ellos cuando ya no son útiles en mi vida, o simplemente, cuando dejan de darme 'joy'. Si algo ya no te da felicidad, lo más sano es despedirte y hacer hueco en tu vida para lo que está por llegar, algo que podemos aplicar también en las relaciones personales.

En definitiva, desde que konmari llegó, mi casa y yo somos más felices. Lo bueno de esta filosofía de vida es que se puede aplicar a todos los aspectos del día a día, por pequeños que sean. Incluso, al deporte. Eso mismo fue lo que hizo el método Sakuma: aplicar la filosofía 'menos es más' al entrenamiento para conseguir una mejor versión de tu cuerpo y una alimentación mucho más saludable haciendo pequeños cambios.

Es por esto, que cada vez que alguien compara un método fitness con la reina del orden, en la redacción ponemos la oreja. Y prestamos atención, mucha. Porque todo lo que haga (sobre todo ahora) la vida diaria más fácil, es altamente bienvenido. Y este libro parece ser la clave a las plegarias de cualquier persona abducida por el trabajo que encuentra dificultad (veáse, la susodicha) para hacerle un hueco claro al deporte todos los días. Tarea pendiente, eso sí. El libro (best seller en el País Nipón) "Un cuerpo perfecto en 3 minutos: El secreto para mejorar tu postura y conseguir una figura esbelta con solo tres minutos al día" de la japonesa Yoko Mizoguchi es el santo grial cuando hablamos de conseguir una postura más saludable y un cuerpo más definido. La despedida oficial (y sin miramientos) de la chepa (o el dolor de cervicales) cuando pasas más de seis horas mirando el ordenador en posturas dignas de exorcismo que pondrían a llorar a cualquiera que se tome la higiene postural en serio.

Su descripción en Amazon (puedes conseguirlo aquí) es suficiente para echarlo al carrito en menos de un minuto "El revolucionario programa japonés para despedirse de los dolores musculares y conseguir una figura estilizada. ¿Te cuesta adelgazar aunque haces ejercicio a menudo y cuidas tu alimentación? ¿Sufres dolores musculares y te notas hinchada? Yoko Mizoguchi, exbailarina y célebre profesora de yoga y pilates, nos trae un revolucionario programa de cinco sencillos ejercicios con los que desbloquearás las articulaciones, acabarás con las molestias causadas por la rigidez muscular y conseguirás la figura esbelta que siempre has soñado con solo tres minutos al día. Gracias a Yoko, la «reina del ajuste corporal», olvídate de los dolores musculares, fortalece tu cuerpo y prepárate para mostrar al mundo la mejor versión de ti misma. ¡Consigue unos resultados increíbles con solo 3 minutos de ejercicios al día!", escriben en la web. Un reclamo que haría parpadear dos veces (o mil) a cualquier millennial.

¿El qué consiste este método -casi- mágico?

Parece demasiado bonito para ser verdad, pero Mizoguchi no habla por hablar: ex bailarina y profesora de pilates y yoga, tuvo que dejar la danza profesional por una lesión, lo que le animó a estudiar el cuerpo de una forma distinta, centrándose en la estructura ósea de las bailarinas occidentales a las que admiraba. Su lesión en la rodilla hizo que se interesara por la funcionalidad y la antomía del cuerpo, y mientras se recuperaba y volvía a practicar las disciplinas que le hacían feliz, descubrió que una postura correcta era la clave para un cuerpo bonito y tonificado. ¿Cómo conseguirlo? Centrándose en una posición correcta de la pelvis y las articulaciones de la cadera. Yoko, conocida como la 'reina del ajuste corporal' promete "despedirse de los dolores musculares y conseguir una figura estilizada" a través de una rutina de cinco sencillos ejercicios que solo llevan tres minutos al día.

El objetivo de estos movimientos es desbloquear las articulaciones y acabar con la rigidez muscular causada por las malas posturas o una vida algo sedentaria debido a las horas que pasamos en la oficina.

¿Qué ejercicios son?

1. Camina con los glúteos.

2. Rota los hombros

3. Rota los omóplatos

4. Estimula los glúteos

5. Estira los tobillos

Si alguien hubiera dicho antes que el secreto para una vida sin dolor de espalda y para un figura bonita se podía conseguir en tan solo tres minutos al día... otro gallo cantaría.

Eso sí, debes de ser constante, llevar a cabo los ejercicios todos los días y ser un poquito realfooding, o al menos, intentarlo.