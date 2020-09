18 sep 2020

Es el sueño de muchos. Desgraciadamente, la pesadilla de otros tantos. El vientre plano, esos cuadritos en el abdomen que demuestran, que los tutoriales de Youtube para lucir abdominales dignos de pasarela de Victoria's Secret surten efecto. Esa tableta de chocolate que muchos centennials (incluso millennials) pasean con descaro en crop tops por la calle. La tabla de rayar queso, la tabla de acero... ese cúlmen del mundo fitness que da por sentado que has abandonado los carbohidratos y te has rendidio a una rutina de entrenamiento que haría temblar a la mismísima Patry Jordan. Ese momento, en el que decides subir una foto a tu cuenta de Instagram orgulloso de tu desempeño. Ese instante, en el que sí, nos hemos dado cuenta de que, a pesar de todo y contra viento y marea, Ana Soria y Enrique Ponce se han convertido en nuestra pareja favorita. Y no solo comparten amor, sino también abdominales, el la vida real y en las redes. Si no lo crees, espera. Y verás. Porque este giro de guion era algo que no nos esperábamos. Desde su casa de Miami, JLo debe sentir envidia de la buena de los abodminales de Ana Soria. O al menos nosotras, desde casa y en pijama, estamos teniendo sentimientos encontrados.

¿Cómo consigue Ana Soria esos marcadísimos abdominales?

Juventud divino tesoro o... ¿será que Ponce y Ana Soria comparten entrenador? Porque a juzgar por la última publicación del torero... lo de conseguir tableta es cosa de pareja. Nada importa que haya sido el verano de su vida (terrazas, copas, calamares fritos, bailecitos y canciones a grito de pulmón puro en mano) cuando se trata de mantenerse en forma, lo primero es lo primero. Nos preguntamos cuántas horas pasará ahora el torero haciendo abdominales en el gym... o si simplemente, siempre ha escondido ese abdomen de hierro bajo el traje de luces y nunca lo hemos podido apreciar.

Pero de vuelta a Ana Soria. La ya influencer (cosecha más de 100mil seguidores) no se queda atrás. Y en sus últimas publicaciones ha demostrado que verano de su vida o no (y los desfases alimentarios y de entrenamiento que eso conlleva, al menos, al resto de los mortales), sus abdominales siguen ahí. Más presentes que nunca, no duda en lucirlos en bikini desde mayo. A las pruebas nos remitimos:

Desde la redacción tenemos varias propuestas sobre los entrenamientos que hace la estudiante de derecho (con todo esto, veáse la pandemia, ¿qué pasará con su vuelta al cole?). Que se cuida es inneglable, pero por inmensa mayoría juraríamos que su esbelta figura se debe a sesiones de entrenamiento de alta intesdidad. Es decir, una combinación de HIIT y abdominales hipopresivos que serían los causantes de su tipazo. Fácil de llevar a cabo (al tratarse de sesiones cortas pero muy intensas, con entrenar tres o cuatro veces a la semana sería sufiente), este entrenamiento no requiere mucho tiempo, algo que Ana podría combinar con su ajetreada vida ahora que acompaña a Ponce a sus ruedos (aunque no todo es trabajo, vacaciones también hay) y está preparando su posible mudanza a Madrid junto con el torero.





VER FOTOS Cuatro ejercicios hipopresivos, paso a paso

Sea como fuere, -está claro que el éxito de los abdominales, además de la predisposición genética, es la dedicación- no podemo negar que Ana luce una figura envidiable. Fruto del HIIT, las tablas de Tabata, las sesiones de gym con entrenador o ejercicios algo más originales... la causa de su vientre plano es aún una incógnita. Aunque apostamos que es cuestión de tiempo, y en nada, Ana se sube al carro de la vida 2.0 y nos cuenta, en primera persona y a través de stories como una buena instagrammer, los tejes y manejes de su nueva vida de influencer. Y con ello, desvela qué hace (a ciencia cierta) para lucir esos abdominales que quitan el hipo.