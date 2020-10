15 oct 2020

Ejercicios para eliminar la celulitis de su superficie redondeada, ejercicios pra que no se caigan, ejercicios para que estén firmes…¡La de trabajo que dan los glúteos! Si a que no son los músculos más fáciles de trabajar de la anatomía femenina se le une que con la edad son aún más complicados de mantener con todo en su sitio a veces dan ganas de rendirse y no volver a hacer una sentadilla jamás. Pero, tranquilidad, porque hemos encontrado la solución. Estos tres ejercicios infalibles especialmente diseñados para tonificar, dar forma y levantar los glúteos femeninos se tengan los años que se tengan. Inclúyelos desde hoy mismo a tus rutinas fitness, no te arrepentirás.

Ejercicios para glúteos: ayúdate con el escalón

Un pequeño escalón puede convertirse en tu tabla de salvación. Quizá con 20 años baste con subir y bajar escaleras para tonificar esta zona, pero a partir de los 40 el step es imprescindible en tu vida para trabajar esta zona de tu anatomía. Adapta la altura del escalón a tu forma física (más alto si eres una pro, más bajo si eres principiante), pero no renuncies a él.

El secreto para que este movimiento de subir y bajar y trabajar con tu propio peso en una sola pierna es que actives los músculos del glúteo mientras los haces. El pie que está apoyado en el step es el que manda, tienes que sentir que esa pierna es la que te impulsa hacia arriba y, lo que es aún más importante porque indica que has activado los músculos que quieres activar, que tu rodilla no tiembla.

Ejercicios para glúteos: sentadilla búlgara

Seguimos usando nuestro escalón, pero esta vez lo colocamos a nuestra espalda. Para hacer una sentadilla búlgara tienes que poner el escalón detrás de ti y desde la misma posición que adoptarías para hacer una zancada, coloca sobre el step uno de tus pies. A continuación, doblas las rodillas y bajas las caderas hasta que el muslo izquierdo quede paralelo al suelo. Vuelves a la posición inicial y repites 10 veces (si puedes antes de cambiar de pierna).

Ejercicios para glúteos: empujes con bandas elásticas

No todos los ejercicios que activan los glúteos van de sentadillas y estocadas, también existen los empujes. La posición que necesitas adoptar para este movimiento no es especialmente sencilla. Apoyando la parte superior de la espalda en un banco (o la cama) coloca una banda de resistencia encima de tus rodillas para “unirlas” (pero sin que lleguen a quedar juntas y un peso en las caderas. El movimiento que tienes que realizar es el siguiente: las rodillas tienen que intentar “separarse” mientras los pies continúan bien apoyados en el suelo y el trasero realiza un movimiento descendente hacia el suelo y ascendente. Repite este movimiento 10 veces.