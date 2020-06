30 jun 2020 A. paris

Compartir en google plus

Vayamos con la verdad por delante: no existe ningún tratamiento, ejercicio o dieta 100% efectivo contra los hoyuelos de celulitis de tus piernas, pero… Lo que sí existe es más de una forma de hacer que esos hoyuelos sean menos profundos y, sobre todo, conseguir prevenirnos antes de que aparezcan. ¿Quieres saber cómo? El entrenamiento de fuerza combinado con algo de cardio la dieta adecuada (hay alimentos que son más efcices que la mejor de las cremas y otros son auténticos potenciadores de su formación) pueden ayudarte a conseguirlo. Toma nota de esta rutina de ejercicios y verás los resultados enseguida. Y lo mejor, completarla solo te llevará 20 minutos al día.





VER 12 FOTOS Los 12 mejores anticelulíticos para comenzar la operación bikini antes de Semana Santa

Sentadilla con reverencia

El objetivo de este ejercicio es hacer trabajar a los músculos laterales de tus glúteos. Colócate de la forma habitual para hacer sentadillas: de pie, pies separados la anchura de tus hombros, brazos al frente, flexionados y con las manos unidas. Comienza el movimiento descendente doblando la pierna izquierda mientras llevas la pierna derecha hacia atrás, cruzándola por detrás para que el pie derecho quede en diagonal detrás de la pierna adelantada, como si estuvieras haciendo una reverencia (pero sin inclinar el torso). Tras una breve pausa manteniendo la postura regresa a la posición inicial, cambia de pierna y repite la secuencia completando 10 repeticiones con cada pierna. Haz tres series de este ejercicio descansando un minuto entre serie y serie.

Las sentadillas y zancadas te ayudarán a tener las piernas tonificadas y sin celulitis. pinit

Sentadilla búlgara

Para realizar este ejercicio necesitas tener un banco (no muy alto) o una caja, escalón… algo te sirva de punto de apoyo elevado. Colócate de pie, de espaldas al banco y apoya la punta de un pie sobre él. Vigila que las caderas apunten hacia delante y estén bien estabilizadas (puedes poner las manos en ellas) antes de realizar la flexión hacia abajo de la pierna que no está apoyada en el banco cuidando que la rodilla no se desplaza hacia dentro o hacia fuera. Repite 12 veces antes de cambiar de pierna.

Puente de glúteos

Por fin un ejercicio fácil de hacer (de hecho si es demasiado sencillo para ti puedes intentarlo apoyando solo una pierna en el suelo). Acuéstate boca arriba, con las rodillas flexionadas, los pies apoyados en el suelo y los brazos en los costados con las palmas de las manos apoyadas también en el suelo. Al coger aire, eleva las caderas hasta que el cuerpo forme una línea recta desde la parte superior de la espalda hasta las rodillas. Una vez arriba, contrae los glúteos y regresa a la posición inicial. Haz al menos tres series de puentes repitiendo el ejercicio hasta 20 veces cada vez.

Video: Celulitis: 5 infusiones para combatirla

Sentadilla con salto

Si eres un pro de las sentadillas (y tienes unas rodillas de acero) puedes probar con esta variante, tan exigente como eficaz. Para hacer esta sentadilla colócate de pie, con los pies separados la anchura de tus hombros y los brazos flexionados al frente con las manos cogidas frente a tu pecho. A continuación, empieza a descender flexionando las rodillas como si te fueras a sentar en una silla (como en una sentadilla normal). La diferencia viene al comenzar el movimiento ascendente: toma impulso y salta. Intenta aterrizar suavemente, vuelve a ponerte de cuclillas y repite el salto. Completa tres series de estas sentadillas con 10 repeticiones cada serie.