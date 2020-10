28 oct 2020

Puede que el gusanillo del running te haya picado recientemente o que seas toda una veterana, pero si ya te has comprado unas zapatillas y las calzas más de dos veces a la semana seguramente ya has consultado todo tipo de información sobre las mejores rutas de tu ciudad, cómo hay que ponerse en forma antes de correr, qué debes comer antes, durante y después… Vamos, que ya has leído un montón de información. ¿Pero has recopilado datos sobre cómo descansar? El descanso es fundamental para que los músculos puedan recuperarse y si hay una forma de descanso especialmente española esa es la siesta.

Video: ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando corres?

Los estudios sobre rendimiento deportivo y sueño han demostrado la importancia de las horas de sueño para conseguir resultados y evitar lesiones. Y para conseguir los beneficios de ese descanso, bien vale una siesta. Si eres de las afortunadas que duerme sus buenas ocho horas de sueño cada noche, puedes seguir tu ritmo de entrenamiento habitual… y no necesitas una siesta en tu vida.

Pero para todos aquellos runners que no pasan de las siete horas de sueño nocturnas hay buenas noticias. El cuerpo es sabio y sabe aprovechar cualquier eeoveco de descanso que le demos, aunque sea una cabezadita a medio día. Un nuevo estudio ha comprobado que dormir una siesta breve a primera hora de la tarde no solo es agradable, sino que mejora el rendimiento de resistencia en los corredores que duermen menos de siete horas por la noche.

Video: Cómo controlar la respiración en el running para rendir mejor

La siesta ideal para runners

Después de explicado todo la anterior, llegamos a lo que más te interesa: ¿cómo es la siesta ideal de un runner? Pues debes de tener en cuenta la distancia y el tiempo que pasas corriendo y ajustar tu tiempo de descanso a esas cifras (a más tiempo o kilometraje, más descanso). Lo ideal, en cualquier caso, es que entrenes entre semana y descanses los fines de semana: los sábados y los domingos son los mejores días para dormir la siesta. Eso sí, duerme solo 40 minutos como máximo y entre las dos y las cuatro para que sea afectiva.