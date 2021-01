5 ene 2021

Contra menos te mueves, menos ganas tienes de moverte y menos motivación. A este ciclo que nos encadena a nuestro sofá el entrenador Cesc Escolá le llama el bucle del sofá y en él está implicado las elecciones nutricionales pésimas que hacemos cuando nos quedamos sentados todo el día. Por eso le hemos pedido unos consejos para que en 2021 te olvides, por fin, de los maratones de Netflix y escojas una vida más saludable y activa. Estas son las claves que nos ha facilitado.

Clave 1 para motivarte a hacer ejercicio: deja de lado las excusas

Si piensas a menudo que moverte no es lo tuyo, que no tienes tiempo para entrenar o que la vida fitness es un completo aburrimiento, lo sentimos, estás buscando excusas. Ese tipo de pensamientos no hacen otra cosa que perpetuar el sedentarismo y poner en riesgo tu salud. Deshazte de ellos cuanto antes y no caigas en la trampa.

Video: ¿Cómo perder grasa en los glúteos? 4 ejercicios para conseguirlo

Clave 2 para motivarte a hacer ejercicio: busca ayuda profesional

Da igual que diseñes tu rutina de ejercicios leyendo un libro o siguiendo tutoriales de Youtube, lo importante es que la persona que nos va a acompañar en nuestro camino fitness sea un verdadero profesional del deporte y eso hay que comprobarlo.

“En España, a nivel nacional, tenemos el Colegio Profesional de Licenciados en Educación Física (COLEF), además de otras asociaciones y colegios de ámbito regional, como el COPLEFC, que es el Colegio de Profesionales de la Actividad Física y el Deporte de Cataluña. Estos colegios avalan la profesionalidad de sus miembros y nos dan una seguridad como usuarios que no podríamos tener de otra manera”, explica Cesc Escolá.

Clave 3 para motivarte a hacer ejercicio: acompaña el movimiento con buena comida

Hay alimentos que son auténticos ladrones de energía y la poca voluntad que tengas de salir de tu zona de confort entre los cojines del sofá. Nos referimos a todos esos que podemos catalogar como comida basura, ultraprocesados cargados de calorías, azúcares y grasas de mala calidad que causan estragos en tu estado físico y en tu estado de ánimo. Este tipo de comida retroalimenta la pereza así como la comida rica en nutrientes alimenta nuestro cuerpo y lo prepara para el esfuerzo físico. Moverse más implica comer mejor, si haces una cosa pero no la otra, no va a funcionar.