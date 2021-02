4 feb 2021

Compartir en google plus

Miley Cyrus nos tiene acostumbrados a muchas cosas, aunque no precisamente a ser un referente de vida saludable. Pero hasta la cantante más rebelde es capaz de cambiar de estilo de vida si es por una buena causa. El motivo que ha llevado a Miley a ponerse en forma a todo gas no es otro que el concierto que está organizando para el próximo 7 de febrero con motivo de la Super Bowl. Mientras la ceremonia del descanso correrá a cargo de The Weeknd, Miley Cyrus será la encargada de calentar el ambiente con un concierto previo que se retransmitirá vía Tiktok y que será un homenaje a los sanitarios en plena pandemia. ¿Cómo se está preparando Miley para tan solemne ocasión? Nos lo ha enseñado a través de sus redes sociales y desde ya nos queremos poner en forma con ella y aplaudirla por el esfuerzo.

Video: 7 looks de Miley Cyrus que adoramos y queremos copiar

Entrenamiento de Miley Cyrus para ponerse en forma: lo más importante es el core

El yoga y el pilates son los dos grandes puntos fuertes de la rutina fitness de Miley Cyrus. Sus entrenadores hablan de una mujer capaz de superar sesiones de dos horas diarias de ashtanga yoga (el mismo que hace Gwyneth Paltrow para adelgazar) seis días a la semana, sesiones que completa con media hora de pilates. Con este rutina no nos extraña que pueda presumir de abdominales y flexibilidad.

Entrenamiento de Miley Cyrus para ponerse en forma: sentadillas y cardio mientras canta

Habrás oído en más de una ocasión que el ritmo adecuado para empezar a hacer ejercicio cuando estás desentrenado es aquel que te permita mantener una conversación sin perder el aliento. Miley va un paso más allá. Para tonificar los glúteos hace sentadillas a diario… mientras canta, como ella misma ha compartido en Instagram más de una vez.

Para el evento de la Super Bowl ha ido un paso más allá y nos ha mostrado en un vídeo cómo es capaz de correr en la cinta a buen ritmo mientras canta a pleno pulmón sus canciones. La cantante necesita coordinar a la perfección la respiración y el movimiento para que su concierto sea un éxito. no cabe duda que hacer cardio y piernas mientras cantas (sin desafinar) es una opción solo al alcance de unas pocas privilegiadas y ella es una.

Entrenamiento de Miley Cyrus para ponerse en forma: tres días de ejercicios de piernas a la semana

Tres días alternos a la semana Miley Cyrus completa una tanda de 10 ejercicios enfocados solo en las piernas, por eso puede lucirlas delgadas y tonificadas. Las patadas en diferentes versiones son una parte imprescindible de este entrenamiento que incluye ejercicios que también se hacen en Pilates como el de las elevaciones de costado de piernas (el famoso hot potatoes) y el ejercicio one hundred, que consiste en colocarse tumbada boca arriba manteniendo las piernas y la cabeza elevadas del suelo al tiempo que se suben y bajan los brazos rápidamente: un ejercicio que trabaja piernas y abdominales a la vez.