14 mar 2021

El deporte se ha instalado en nuestras vidas para quedarse. Cada vez son más las personas que dejan de lado la pereza para poner en marcha el cuerpo y obtener, no sólo beneficios estéticos (que también), sino una mejora en nuestra salud. Pero está claro que no a todo el mundo le gusta machacarse en el gimnasio, con tablas de ejercicios, como hacen Laura Escanes o Vicky Martín Berrocal. Hay personas, como Raquel Sánchez Silva, que necesitan un plus de motivación, divertirse a la vez que ejercitan su cuerpo, y eso lo ha conseguido la presentadora gracias al Ballet Fit.

No es la primera vez que vemos a una famosa probar con esta disciplina.Anabel Pantoja ya la conoce y nos muestra sus progresos en Instagram, pero ahora es la presentadora de 'Maestros de la costura' la que ha comenzado a practicarlo. Raquel había probado el ballet convencional hace años, consiguiendo así recuperarse de una lesión de rodilla ya que, en sus propias palabras "el ballet repara y fortalece como nada en el mundo. Por eso, esta combinación deportiva es mi nueva apuesta".

La presentadora ha prometido transmitir sus progresos en sus stories y podremos verla realizando distintos entrenamientos junto a Yasmina Kerr, su instructora. ¿Sus objetivos? Corregir su postura corporal, estilizar el cuerpo y alargar la musculatura. Le parecerá poco.

El Ballet Fit es una disciplina que fusiona ballet clásico y fitness, creada por la bailarina Gloria Morales, que se ha posicionado a la cabeza de las actividades deportivas en apenas dos años. Sus resultados a nivel físico son increíbles, ya que garantiza la tonificación muscular, la elasticidad, la coordinación, la flexibilidad y el equilibrio, ademas de quemar grasa y perder peso. Son sesiones de 55 minutos en los que se ejercita todo el cuerpo gracias a los ejercicios cardiovasculares con melodías de piano al inicio y música con más ritmo en los bloques más intensos.

En una sesión de Ballet Fit se ponen en funcionamiento todos los músculos y quemas más calorías que con una sesión de cardio al uso. Además, si quieres lucir este verano las ansiadas 'piernas de bailarina', este es tu deporte, puesto que las piernas y gluteos juegan un papel fundamental. Pero no sólo eso, sino que también se trabaja el core, por lo que el abdomen es uno de los grandes beneficiados.

¿Se puede pedir más a un sólo deporte?