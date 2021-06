3 jun 2021

Si eres seguidora de Marcos Vázques(Fitness Revolucionario) no hace falta que te expliquemos hasta qué punto puede cambiarte la vida este tipo de entrenamiento. Si no lo eres, basta con que sepas que él pasó su juventud intentando encontrar la manera de trabajar su cuerpo y no llegó a tener éxito hasta que descubrió la calistenia. Como curiosidad te contamos que su método de entrenamiento nació al observar a las estatuas clásicas (la típica imagen que se te viene a la mente si piensas en el David de Miguel Ángel o el Discóbolo de Mirón).

¿Cómo era posible que en la antigüedad, sin tanto aparato ni máquinas de gimnasio lucieran esos torsos apolíneos? Pues con actividades físicas que estaban basadas en el uso de su propio peso, vamos, con la calistenia.

Partiendo de esa base, vamos a compartir contigo cuáles son los básicos de la calistenia que tienes que dominar para iniciarte en esta práctica. Cuando compruebes cómo empieza a moldearse tu cuerpo (en dos semanas, si eres constante y te lo tomas en serio, ya verás algún cambio) querrás descubrir muchos más.

Sentadilla o squat

Todas creemos que sabemos hacerlo pero ojo, que tiene su técnica. Cuida la postura de tu espalda cuando bajes, no metas las rodillas hacia adentro, contrae el abdomen y mira al frente. Con este ejercicio estarás trabajando grandes grupos musculares, aunque el extra de trabajo se lo lleva el tren inferior.

Flexiones o push-up´s

Ideal para trabajar el tren superior y darle caña a tríceps, deltoides, pectorales y la musculatura profunda del abdomen. Si a ti te pasa como a nosotras (a algunas todavía se nos resisten las flexiones bien profundas) tenemos dos consejos que pueden servirte: por un lado puedes apoyar las rodillas para que sea más fácil realizar esta práctica y por otro, y este es nuestro favorito, puedes ayudarte de una banda elástica para que te ayude a soportar tu peso (enganchada a la barra que usas para las sentadillas o peso muerto y que debe estar colocada en la torre de trabajo pero a una altura menor).

Dominadas o pull up´s

Benditas bandas otra vez. No son muchas las personas que pueden marcarse dominadas de primeras sin haber ido entrenando progresivamente. Si es tu caso, como el nuestro, para hacerlas con más facilidad puedes ayudarte nuevamente con una banda elástica que soportará gran parte de tu peso y te ayudará a llegar hasta la barra.

Puente de glúteos

Uno de los favoritos de las que buscan el conocido como culo de melocotón. Además existen un montón de variaciones, como hacer el trabajo levantando una pierna. Con este ejercicio activamos a tope los glúteos y es la combinación perfecta para unirlo a la sentadilla.

Handstand

Vamos, el pino de toda la vida. Es un ejercicio que sirve para trabajar la estabilización de la cintura escapular y aunque da un poco de vértigo, especialmente si te queda un poco lejos la infancia y los juegos en el recreo, normalmente nunca empiezas a hacerlo sola y siempre hay alguien controlando que te echa una mano para ayudarte en los inicios (además en este vídeo puedes ver las progresiones).

Con esto estás más que lista para iniciarte en la calistenia. Te aseguramos que aunque pienses, de partida, que al no coger material extra tu cuerpo no va a sentir lo más mínimo, estás equivocada. Es impresionante lo rápido que los músculos responden a un entrenamiento de este tipo y cómo todo tu cuerpo empieza a moldearse en cuestión de semanas si te lo tomas en serio y haces concienzudamente los ejercicios.