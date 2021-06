2 jun 2021

Ya te hemos hablado de ellas en alguna ocasión y de cómo famosas como Sara Sálamo las utilizan para esculpir su cuerpo. Y es que las bandas elásticas o de resistencia funcionan y además son baratas, puedes llevarlas contigo a cualquier parte y te sirven para marcarte un entrenamiento de lo más completo y efectivo.

Una de las cosas que más nos gustan (obviando que de las bandas nos gusta todo) es que no solo las tienes en diferentes materiales (tela o goma) sino que además el grado de esfuerzo puede ser progresivo porque cuanto más estires la banda, más resistencia opondrá a tu cuerpo, lo que la convierte en un elemento idóneo para no estancarte en tus rutinas (junto a este que te permitirá conseguir unas abdominales de hierro).

Lo que queremos compartir hoy contigo es una serie de ejercicios para brazos y piernas que puedes hacer en tu casa o en el sitio que mejor te venga y con la que podrás moldear y fortalecer tu silueta. ¿Preparada?

Empezamos con un band pull apart

Seguro que si lo has visto de lejos pero no lo has probado te parece que este ejercicio es de lo más sencillo (que lo es) y quizá te parezca poco efectivo. Te aseguramos que no y, además, que cuando lleves una buena serie de repeticiones te arderán los brazos.

Press palof, para que hagas doblete de brazos y oblicuos de hierro

Fíjate en el segundo vídeo del post que te ponemos a continuación y presta mucha atención a cómo ella va corrigiendo su postura. Sabemos que es un poco cansado al principio, pero es educación postural y una vez que la tengas asimilada te saldrá prácticamente sola.

Y además te vamos a dar una variación para las que ya controláis un poco más que hemos encontrado y nos ha parecido una opción fantástica para trabajar la estabilidad. Eso sí, ¡necesitarás ayuda!

¿Se puede hacer peso muerto con bandas? ¡Se puede!

Es súper efectivo aunque tú tengas la sensación de que no es lo mismo que cuando levantas una barra y le metes discos, pero funciona. De hecho en cuanto lleves un par de repeticiones (no olvides hacer una buena bajada en lugar de quedarte a medias) notarás cómo se activan tus piernas.

Elige: press o squat + press

Nos dejamos para la guinda del pastel este vídeo. En él puedes aprender cómo adaptar tus ejercicios con mancuernas a otros con bandas. Elige el que más te guste, son todos estupendos, pero nosotras te recomendamos el que aparece en quinto lugar. Puedes hacer press como ella o meterle squat (sentadilla) para despedirte de esta rutina por todo lo alto y trabajar a la vez brazos y piernas.