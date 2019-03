27 mar 2019

La primera vez que alguien me confesó que odiaba el queso, mi cabeza rubia cortocircuitó. Y hoy, 27 de marzo, Día Internacional del Queso, no puedo dejar de pensar cómo es posible que a alguien no le guste este manjar. ¿Qué mayor placer en la vida que disfrutar de tu queso favorito acompañado de un buen vino? Es más, ¿existe mejor plan que una noche de 'cheese&wine con tus amigas?

Ahora que, años después, he asimilado la terrible noticia, porque es impensable e imposible intentar entenderla, me he propuesto convencer a todos aquellos que piensan como ella de que estaba en un terrible error. De momento no lo he logrado por el estómago, así que lo intentaré con razones curiosas, y unos cuantos gifs muy cuquis, a ver si tengo más suerte.

Eso sí, si no eres como mi compañera-la-innombrable, y eres una auténtica turófila (que es como se llama a los amantes al queso) te aseguro que no podrás terminar de leer este artículo sin que se te haga la boca agua...

Empecemos por el principio...

Al parecer, los restos de queso más antigüos tienen más de 3.500 años, y fueron encontrados por científicos alemanes en una momia de una necrópolis de China. Eso sí, se dice que su origen es aún más antiguo: en Mesopotamia ya se hacía y se comía queso hace 6.000 años.

¡Seguro que no has probado todos los quesos del mundo!

Y no lo decimos porque dudemos de tu pasión por el queso, sino porque existen más de 2.000 variedades diferentes (y de ellas, 400 son españolas). Si tienes ese récord, escríbemos, queremos conocerte (y cenar contigo).

¿Cuál es el país más 'quesero'?

Grecia gana por goleada en cuanto a consumo mundial de queso se refiere: cada habitante del país se estima que come 27.3kg de queso al año. Y claro, el feta es su favorito... Eso sí, EE.UU. es donde más queso se produce: 4.5 billones (con b de 'buenísimo') de kilos anuales.

El queso, en números (con los que vas a alucinar)

Se produce más queso en un año que café, tabaco, te y cacao, y se estima que alrededor del mundo se producen cerca de veinte millones de toneladas de queso cada año.

Según el Libro Guiness de los Récords, el queso más grande del mundo es español: se elaboró en el municipio coruñés de Arzúa y pesó 1.000 Kg.

Pizza Hut es la empresa que más queso utiliza en todo el mundo, con un total de 136.077.711 kg. al año

La temperatura ideal para consumir el queso es es entre 18°c y 20°C en el caso de los blandos, y entre los 22°c y 24° c en el caso de los quesos duros o semi duros.

De media, se necesitan más de 5 litros de leche para elaborar medio kilo de queso.

No te vas a creer de qué está hecho el queso más raro del mundo

Se puede hacer queso con cualquier leche (vaca, oveja, cabra, búfala, camello, yegua, burra...), pero si hay uno raro es el que se elabora con leche materna (de mujer, sí) en Le Petit Singly, una pequeña granja francesa. Sus propietarios aseguran que es rico en vitaminas y que tiene un ligero gusto a avellanas, pero aún no tenemos claro si queremos probarlo o quedarnos con la duda.

Queso, ese lujo para el paladar... y el bolsillo

Sí, hay quesos que se venden a precio de caviar, como una variedad de Stilton inglés elaborado con oro líquido y láminas de oro, cuyo precio de venta es de unas 600 libras; o el Pule serbio, que se hace con leche de burra (ronda los 40 euros el litro, y y para un kilo de queso Pule se necesitan 25 litros) y cuesta alrededor de 1.000 euros.

