27 ago 2018 Kamila Barca

Las Arepas son unos de los platos más típicos de países sudamericanos como Venezuela o Colombia. Como el pan de cada día. Es un plato típico e histórico del que ahora todo el mundo habla, pero su origen data de la América precolombina.

Las arepas son tortas, o masas redondas y aplastadas, que se hacen a base de harina de maíz. Son un plato fácil que puedes hacer en casa. Lo mejor de este plato es que puedes rellenarlas con lo que más te guste, además de hacer los típicos platos de arepas con carne mechada o la reina pepiada. ¡Ya entonces lo bordas!

Reproducir Los mejores restaurantes donde comer arepas en España

Además es un plato apto para todos los comensales, pues tienen la opción de hacerlas sin gluten, aptas para celíacos y los vegetarianos y veganos pueden rellenarlas a su gusto. O como en Colombia, que la gran mayoría las comen solas sin ningún tipo de relleno.

Puede que en alguna ocasión confundieses las arepas con los panes de moda: los baos. Pero estos bocadillos pequeñitos se diferencian de las arepas porque son panecillos blancos, esponjosos y cocidos al vapor de origen oriental. De un extremo a otro.

Cómo hacer Arepas en casa

Ingredientes 2 tazas de Harina P.A.N.

1 cucharadita de sal

1 ½ de agua

Aceite

Preparación de las Arepas En un recipiente echar el agua. Agregar poco a poco la harina removiendo para que no se creen grumos. Cuando empiece a crearse la base con el agua y la harina, añadir la pizca de sal y el aceite. La masa estará definitivamente lista cuando no se pegue a la piel. Formar bolas con la masa y aplastarlas hasta conseguir una forma redonda y uniforme. En una plancha o sartén agregar aceite para cocinarlas a la plancha. Las arepas deberán despegarse fácilmente. Servirlas al momento y rellenarlas al gusto.

PD: No tienes que añadir toda la harina, sino utilizar la cantidad exacta con la que veas que tu masa no se pega a la piel, no está aguada ni muy dura.

