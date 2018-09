24 sep 2018

Estamos oficialmente en otoño, y antes de que te engañes ocultando los kilos que ganaste en verano entre capas y más capas de ropa, toca ponerse seria y tomarnos la dieta en serio. Sin excusas. Sin "empiezo el lunes". Sin "es que como en el trabajo, y es muy complicado comer bien fuera de casa...".

[Recetas 'healthy' para llevarte la comida al trabajo]

Y es que entre nuestros buenos propósitos de otoño siempre está apuntarnos al gimnasio y, por supuesto, ponernos a dieta. La falta de tiempo (que se traduce en pereza) suele ser nuestro pretexto para la primera, mientras que en la segunda nos refugiamos precisamente en que comemos fuera de casa por culpa del trabajo, y eso nos obliga a pedir menús que no siempre son equilibrados. Pero estas excusas ya no te valen...

Aquí te dejamos un delicioso vídeo de Instagram con seis ideas deliciosas, sanas, bajas en calorias y muy fáciles y rápidas de preparar para que, a partir de ahora, te lleves un 'tupper healthy' a la oficina, y puedas guardar la dieta... ¡sin excusas!

Porque volver a la rutina no siempre es malo, de vez en cuando viene bien reordenar nuestra vida y, de paso, retomar nuestros hábitos saludables.

