24 ene 2019

La batata, o boniato, es un alimento perfecto para incluir en tu dieta saludable, es rica en nutrientes, baja en calorías y ayuda a controlar el peso. ¿Sabes que hay muchas formas de preparar la batata? Hay vida más allá de hacerlas directamente al horno y te vamos a dar 3 recetas sanas, fáciles y realmente deliciosas. ¡Aptas para principiantes!

A nivel nutricional la batata cuenta con muchas vitaminas, Vitamina A (betacaroteno), E y C, y minerales como calcio, hierro, fósforo y potasio. También es una buena fuente de antioxidantes, fibra y agua, y tiene un bajo índice glucémico, por lo que es perfecta para incluir en dietas de adelgazamiento o de control de peso.

Tanto si has probado ya la batata y te encanta como si aún no te has atrevido a incluirla en tus platos no te vas a poder resistir a estas recetas healthy. Toma nota de estas tres elaboraciones que renovarán (o comenzarán) tu historia de amor con la batata.

Chips de batata

Esta receta es sencillísima y queda deliciosa. Un snack saludable para repetir y repetir sin sentirte culpable por saltarte la dieta.

Chips de batata pinit Instagram @terraria_alimentos

Ingredientes: 1 batata

Aceite de olvida virgen extra (AOVE)

Sal rosa del Himalaya (o sal de mesa en su defecto)

Especias al gusto (orégano, pimienta negra, cayena…)

Elaboración: Precalienta el horno a 200º. Pela o limpia bien la batata y córtala en rodajas muy finas (de unos 2 mm de grosor), ya sea con un cuchillo o con una mandolina. Pinta con un pincel o embadurna con tus manos las rodajas con el aceite de oliva y extiende sobre una bandeja de horno las láminas. Hornea hasta que esté la batata dorada y crujiente, depende del horno y del grosor de las láminas pero ten en cuenta que serán unos 10 minutos aproximadamente ¡Vigila que no se quemen! Mezcla las especias que hayas elegido junto con la sal en un bol y al sacar los chips para que se enfríen (en una rejilla es lo ideal) espolvorea la mezcla mientras aún estén calientes. ¡Verás que vicio!

Brownie de batata

Otra receta que está de muerte y que no pararás de hacer siempre que te apetezca darte un capricho chocolateado.

Brownie de chocolate pinit Instagram @thalitabfernandes

Ingredientes: 2 batatas medianas 1/2 taza de harina de almendras (o de avena, de arroz…) 1/2 taza de aceite de coco 1/2 taza de cacao en polvo 100% 2 huevos 1/2 taza de azúcar de coco o panela 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional) 1 pizca de sal 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 1 Tableta de chocolate negro sin azúcar (al menos del 70%) 1/2 taza de nueces

Elaboración: Haz las batatas en el horno hasta que estén blandas (o hazlas al vapor previamente peladas y cortadas en trozos). Quítales la piel y mezcla el boniato con la harina de almendras, el aceite de coco, los huevos, el cacao en polvo, el extracto de vainilla y la pizca de sal, en un batidor, robot de cocina o en un bol grande hasta tener una masa homogénea. Añádele el bicarbonato de sodio y vuelve a mezclar. Incorpora a la mezcla ahora las nueces y viértela en un recipiente de horno previamente engrasado con aceite de coco y cacao en polvo para evitar que se pegue la masa. Lleva el brownie al horno (precalentado a 200º) durante unos 35 a 40 minutos. A estas alturas toda tu casa olerá maravillosamente a brownie. ¡Prepárate para ‘pecar’ dejando a un lado la culpa!

Tortitas dulces de boniato

Una buenísima opción para las mañanas son las tortitas y con boniato, quedan deliciosas, además de ser más nutritivas y saludables.

Tortitas dulces de boniato pinit Unsplash

Ingredientes: 1 batata o boniato mediano (cocinado al horno o al vapor) 6 claras de huevo (o 2 huevos y 2 claras) 1 cucharada grande de harina de avena (o de trigo sarraceno) Canela 2 cucharadas de leche de almendras (o de arroz o avena) Endulzante (opcional porque quedan bastante dulces, pero si necesitas endulzarlo puedes utilizar azúcar de coco o sirope de ágave).

Elaboración: Tan fácil como poner todos los ingredientes en la batidora y triturar (si ves que queda muy espesa la mezcla ponle un poco más de bebida vegetal). Calienta en el fuego una sartén pequeña, previamente engrasada con aceite de coco o de oliva, y pon suficiente masa como para cubrir el fondo. Una vez los bordes estén hechos, dale la vuelta. ¡Voilà ! Tómalas acompañadas de fruta, yogurt griego o chocolate negro fundido. ¡Deliciosas!

También te interesa...

- El poke bowl reina en Instagram: los cuatro mejores restaurantes para probarlo

-Restaurantes 'healthy' (y bonitos) a los que puedes ir si estás a dieta

-Recetas low carb a base de coliflor con las que te chuparás los dedos