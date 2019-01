30 ene 2019

Si aún no has sucumbido al Batch Cooking (o el método de cocinar un día para toda la semana), y no tienes mucho tiempo, o no te apetece gastarlo en cocinar al llegar a casa, tenemos unos buenísimos consejos para ti. ¡Es posible cenar saludable invirtiendo poquísimo tiempo en cocinar!

Llegas a casa después de una jornada maratoniana y lo que menos te apetece es ponerte el delantal y pasarte una hora en la cocina. ¿Resultado? Acabas comiendo lo primero que pillas, tu dieta se resiente y tu salud y tu estado de ánimo también.

Claves para no liarte con la cena

Planifica tus comidas

Esto te puede parecer un rollazo pero solo tienes que pensar en tus platos saludables preferidos y hacerte un planning semanal equilibrando los nutrientes. Piensa en esas recetas fáciles y sencillas de preparar, las llamadas recetas comodín que preparas casi todas las semanas y que no necesitan demasiados ingredientes, por ejemplo, una ensalada de pollo, filete de pavo a la plancha con verduras, tortilla francesa, revuelto de espárragos y champiñones…

Ten a mano los ingredientes

Una vez que tengas claros los menús de la semana revisa bien tu despensa y compra los ingredientes básicos para elaborar tus comidas. Huevos, atún, vegetales de hoja verde, pollo, quinoa, yogures, legumbres cocidas… dependiendo de los platos que hayas escogido, pero siempre siguiendo la misma premisa: ¡tienen que ser recetas sencillísimas y rápidas!. Un tupper con crudités por ejemplo siempre conviene tenerlo a mano.

Cocinar por adelantado

Si vas a cocinar para llevarte a la oficina un tupper, o para comer en casa, haz comida de más para aprovechar en las cenas. Si has hecho una ensalada grande puedes utilizarla para hacerte un wrap vegetal o como guarnición para una tortilla o de un filete de pollo. Si por ejemplo has cocinado coliflor para comer puedes triturar lo que te haya sobrado y servirla con atún y tomate frito. El hummus es un gran aliado sencillo y rápido de hacer que puedes dejar preparado con antelación y comerlo con crudités en la cena o untado en un delicioso bocadillo.

Las sopas y las cremas de verduras son una excelente opción para hacer de más y tener un plato de cuchara en la cena sin tener más que calentarlo. Hacer en el horno batatas con antelación, pasta, un buen pisto o hervir huevos también te sacará de un apuro para confeccionar tus cenas saludables de forma ultra rápida.

Sí al aprovechamiento

Ya nos lo enseñaron de pequeñas, ¡la comida no se tira! así que aprovecha todas las elaboraciones que hagas en tu cocina del día para ganar tiempo en la cena a posteriori. Ese pisto que te sobró de la comida puedes utilizarlo en la cena acompañado de un huevo frito, o hacer unas fajitas con ese trozo que sobró pollo asado y unos canónigos que tienes en la nevera, o hacer un revuelto con las sobras del calabacín con gambas del almuerzo. ¡Ponle imaginación!

Menos tiempo en la cocina se convierte en más tiempo para Netflix, para tomarte un vino con tu amor o para leer ese libro que te tiene tan enganchada. Todo son ventajas.

