9 oct 2019

Te guste o no, las verduras, al igual que la fruta, son alimentos que no deben faltar en tu dieta si quieres cuidar de tu salud. Tanto es así que la ciencia recomienda consumir 800 g al día de frutas y verduras por sus beneficios y protección frente a diferentes enfermedades crónicas no trasmisibles. Por eso, si no te gustan mucho las verduras, es importante que descubras diferentes formas de cocinarlas para incorporarlas a tu alimentación. Te damos algunas recetas con vegetales que seguro que te sorprenden… ¡dales una oportunidad!





1. Mini pizzas de calabacín y/o berenjena

Ingredientes: 1 berenjena

Salsa de tomate natural

Mozzarella

Aceitunas negras sin hueso

Orégano

Ajo en polvo (opcional)

Elaboración:

1. Precalienta el horno a 200º.

2. Corta el calabacín en rodajas y colócalas sobre una rejilla de horno con papel vegetal. 3. Echa un chorrito de aceite de oliva virgen extra y hornea durante 10 minutos.

4. Saca la bandeja y echa los toppings: una base de salsa de tomate natural, queso mozzarella, aceitunas y las especias.

5. Hornea otros 10 minutos aproximadamente, hasta que se funda el queso.

2. Tempura de verduras con salsa tzatziki

Ingredientes 1 berenjena

2 zanahorias

1 pimiento verde

Harina (mejor si es integral)

2 yemas de huevo

Agua

Sal

Para la salsa 1 yogur griego

1 pepino

1 diente de ajo

1 lima

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Eneldo

Pimienta negra

Sal

Elaboración:

1. Lava las verduras y córtalas en tiras alargadas.

2. Echa las dos yemas de huevo en un vaso con agua muy fría.

3. Añade la misma cantidad de harina que de agua y un poquito de sal. Mezcla bien.

4. Reboza cada verdura y fríe entre 2 y 5 minutos en una sartén con aceite de oliva virgen extra muy caliente.

5. Para la salsa, ralla el pepino muy finito y reserva.

6. Mezcla el yogur con el resto de ingredientes y añade el pepino.

3. Tallarines integrales con verduras

Ingredientes Tallarines integrales

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 zanahoria

½ cebolla

Gambas peladas (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Salsa de soja

Elaboración:

1. Cuece la pasta según las indicaciones del fabricante.

2. Lava y pica las verduras en juliana.

4. Pon una sartén con aceite de oliva virgen extra y pocha la cebolla junto al resto de verduras. Puedes añadir un poquito de agua y tapar la sartén para que se ablanden.

5. Añade un chorrito de salsa de soja.

6. Incorpora las gambas y cocínalas durante unos minutos.

8. Escurre la pasta, échala a la sartén y saltea.





4. Lasaña de verduras

Ingredientes 2 calabacines

½ pimiento verde

½ pimiento rojo

½ cebolla

1 zanahoria

Champiñones

Queso para gratinar

350 g de tomate triturado

250 ml de leche

2 cucharillas de mantequilla

4 cucharillas de harina (preferiblemente integral)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Elaboración:

1. Corta el calabacín en lonchas finas, que sustituirán a las placas de pasta.

2. Saltéalas con un poquito de aceite de oliva virgen extra en la sartén. Retira y reserva.

3. Pica el resto de verduras en trocitos y saltea también.

4. Prepara la bechamel: pon la mantequilla en un cazo a fuego medio hasta que se derrita. Incorpora la harina y añade poco a poco la leche hasta que la salsa espese. Salpimenta.

5. Precalienta el horno a 180º.

6. Monta la lasaña en una fuente: capa de calabacín, relleno de verduras, capa de bechamel, relleno de verduras, capa de bechamel y queso por encima.

7. Hornea a 180º durante unos 20 minutos y pon el grill al final para que se gratine el queso.

5. Huevo a la plancha con verduras al horno

Ingredientes: 1 batata

1 patata

½ calabacín

½ berenjena

1 zanahoria

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

½ cebolla

1 o 2 huevos

Tomate triturado natural

Aceite de oliva virgen extra

Especias al gusto (pimienta negra, ajo en polvo, orégano…)

Sal

Elaboración:

1. Lava, pela y pica las verduras.

2. Ponlas en una bandeja de horno con un chorritos de aceite de oliva virgen extra, especias y sal.

3. Hornea a 200º durante unos 30-40 minutos comprobando que no se quemen.

4. Haz el huevo a la plancha con una gota de aceite de oliva virgen extra.

5. Calienta un poco de tomate triturado.

6. Sirve el huevo junto a las verduras al horno y el tomate triturado.