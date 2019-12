10 dic 2019

Compartir en google plus

Nos encanta la Navidad, las fiestas, las luces, la decoración, poder disfrutar de los nuestros y compartir la ilusión con los más pequeños y también los dulces típicos navideños. ¿A quién no le apetece un trocito de turrón, frutas escarchadas o una buena porción de roscón? Si te encantan los manjares típicos de la Navidad, pero no quieres sumar muchos kilos en tu haber estas fiestas, te proponemos unas alternativas recetas fit con las que podrás degustar turrón sin preocuparte por sus ingredientes poco recomendables ni por las calorías. Toma nota de estas deliciosas recetas para hacer tu propia versión saludable del turrón ¡son tan deliciosas que no echarás de menos el industrial!

pinit pixabay





VER 5 FOTOS Salud: los frutos secos más saludables para nuestra alimentación

Turrón de cacahuete versión saludable

Este año ha sido el boom de la crema de cacahuete, aunque contaba ya con muchos adeptos, e incluso podemos encontrarla en supermercados y muchísimas recetas en la red. Una de ellas es la de @jessi_gfit que propone para estas navidades elaborar un turrón blando de cacahuete fit. ¡Te va a encantar!

Ingredientes: 450 gramos de cacahuetes crudos y sin piel

2 cucharadas de crema de cacahuete

100 gramos de azúcar integral de coco o moreno de caña integral

4 cucharadas de sirope de ágave

2 claras de huevo

Canela en polvo

Jengibre molido

Ralladura de 1/2 limón

Elaboración: Aparta unos poco cacahuetes y tuesta el resto poniéndolos en una bandeja de horno y llevándolos unos 15 minutos al horno a 190º, muévelos de vez en cuando para que no se quemen. Una vez tostados ponlos en una batidora o robot de cocina y añade los demás ingredientes, tritura hasta que quede una mezcla homogénea. Añade a esa masa los cacahuetes que habías apartado partiéndolos en trocitos. Pon la mezcla resultante en dos moldes de silicona y con la ayuda de una cuchara compacta bien la masa. Refrigera durante unos 30 minutos y ¡listo para degustar!

Turrón healthy de chocolate y frutos secos

Otro ingrediente que no puede faltar en la mesa de los dulces navideños es el chocolate. El turrón de chocolate es el favorito de muchísima gente, no solo de los niños, y esta receta que proponen desde @caloriesbuideses un turrón de chocolate sin calorías vacías que se hace rapidísimo, es muy saludable y está para chuparse los dedos.

Ingredientes: 3 puñados de frutos secos al natural y/o tostados (almendras, pistachos, nueces, anacardos…)

2 huevos

2 cucharadas de aceite de coco

100 gramos de chocolate negro sin azúcar de 85% de cacao

Elaboración: Deja algunos frutos secos apartados para decorar la tableta al final y pica los demás frutos secos. En un bol bate los huevos y añade a la mezcla los frutos secos picados. Funde al baño maría el chocolate y añádele una cucharada de aceite de coco y mézclalo con el huevo batido y los frutos secos. Vierte la mezcla en un molde rectangular al que previamente habrás forrado con papel vegetal o papel de horno untado con la otra cucharada de aceite de coco. Agrega los frutos secos que habías reservado para la decoración y lleva el molde a la nevera para refrigerarlo entre 2 y 3 horas hasta que quede firme. ¡Enjoy!