11 ene 2021

La historia de Susana Ibáñez y Ensupunto Gastro Club es la historia de un sueño cocinado a fuego lento, de una mujer que decide cambiar el pijama de enfermera por el delantal y que, tras formarse en Le Cordon Bleu de París (en un año, cursó tres) y pasar años dando clases presenciales entre fogones, en pleno confinamiento deja volar su alma emprendedora para dar forma a su verdadera pasión: crear su propia escuela de cocina online. Pero no se lleven a engaños, Ensupunto no va de unas cuantas recetas colgadas en Internet y ya, en este Gastro Club en el que "el ingrediente principal eres tú", como ella misma indica, se trata de "cocinar desde la distancia más cercana". Y es que la experiencia personal y el contacto directo y continuo con la 'jefe de cocina' son los que marcan la diferencia.

"Necesitaba un modelo de negocio con el que pudiera conciliar mi pasión por la cocina y la responsabilidad de ser madre de dos niñas de cinco y once años. Así que hice del problema (agravado por el COVID) una oportunidad: las clases presenciales eran imposibles, la gente busca seguridad, así que me lancé a emprender en tiempos donde es importante abrir caminos de esperanza", nos cuenta Susana Ibáñez. Pero, como decimos, lo que diferencia este proyecto y hace que no sea un canal de cocina al uso es la cercanía, porque esta chef que ha sido profesora en los campamentos de MasterChef te orienta, te guía en cada paso de la receta, cocina contigo casi en tiempo real... y se convierte en tu asesora gourmet: "estoy 24 horas operativa para mis alumnos, soy como un tener un chef personal en casa, recibo un montón de llamadas y mensajes de mis alumnos preguntándome qué hacer para una cena especial o cómo sustituir un ingrediente que no encuentran en el súper".

Perfectas para todos los públicos, las recetas de Susana las puede hacer desde casa cualquiera que sea un apasionado de los fogones, aunque no tenga conocimientos previos de cocina, con la seguridad de que estará orgulloso de su resultado. Y "los que ya saben cocinar, no se van a aburrir, ya que siempre hay un punto diferente", porque que esta profesional perfeccionista y multitarea (ella cocina, graba, edita, se encarga de las redes sociales...) "mezclo lo mejor de cada casa, de la cocina francesa (vivió años en el país vecino) y la española".

Además, Ensupunto Gastro Club es un capricho muy accesible, sin horarios marcados y disponible a través de cualquier dispositivo (móvil, ordenador o tablet), por menos de 10 euros al mes ofrece acceso ilimitado a todas las recetas, con ocho vídeos (de unos 20 minutos) nuevos cada mes y chats semanales con Susana Ibáñez y el resto de alumnos para resolver dudas y compartir experiencias.

¿Preparada para tachar ya tu primer propósito de Año Nuevo?