En una compra habitual familiar es fácil echar al carro un kilo de arroz, un kilo de lentejas, un kilo de tomates… Pues ese es el peso aproximado del bebé de 27 semanas. Arranca ahora el tercer trimestre de embarazo, el crecimiento del bebé entra en velocidad de crucero y va incrementando su peso de manera estable hasta el día del nacimiento.

Si bien al principio la formación de los tejidos y de los diferentes órganos y sistemas hacía que casi todos los fetos tuvieran el mismo desarrollo y peso, ahora es posible que existan importantes diferencias entre un embarazo y otro ya que el crecimiento del bebé está ligado a su carga genética. Por eso, los bebés nacidos a término pueden tener una diferencia de talla de más de cinco centímetros y de peso de un kilo, una cifra muy considerable en el caso de los recién nacidos.

Tu pequeño adopta la posición fetal para estar más cómodo en el seno materno, abre y cierra los ojos, se chupa el dedo, practica la respiración pulmonar, traga líquido amniótico y tiene rutinas de sueño y vigilia con un horario más o menos regular. Es muy posible que cada noche, cuando vuelvas a la calma, tu pequeño se mueva de forma intensa y te mantenga despierta durante un buen rato hasta que también él vuelva a dormir. Su cerebro más desarrollado hace que él también sea más activo.

Con el tercer trimestre y el aumento de peso y tamaño del bebé llegan también una serie de incomodidades para la madre. Hinchazón de piernas y tobillos, especialmente al final del día, dolores de espalada, ciática, dolor en la pelvis, pesadez o cansancio generalizado son algunos de los síntomas en esta etapa. No tienes por qué sufrirlos todos, de hecho, cuanto más en forma estés, más difícil es que la espalda sufra. Un buen tono muscular ayuda a llevar mucho mejor el embarazo.

Por eso es tan importante mantener la actividad física moderada durante todo el embarazo. Cada mujer es diferente y las habrá que puedan seguir haciendo rutinas más o menos intensas al tener una buena preparación física y un importante control sobre sus pulsaciones cardiacas. Sin embargo, a la mayoría de las mujeres se les recomienda actividad suave como caminar o la natación.

En el caso de los deportes en el agua, está el valor añadido de la flotabilidad. Durante el tiempo que la mujer practica natación u otro tipo de actividad acuática, la presión de la barriga sobre el perineo, sobre las piernas y sobre el sistema circulatorio se alivia, lo que ayuda a mejorar la pesadez y el dolor de espalda mientras tonifica su cuerpo.

En lo que a control médico se refiere, la tensión es uno de los principales indicadores. En este trimestre hay varios factores que hacen que aumente. De un lado está el incremento del riego sanguíneo para cubrir las necesidades de la madre y del bebé y de otro, la fuerza necesaria para la circulación de retorno. Todos los tejidos son más elásticos durante el embarazo, no sólo la pared abdominal, lo que dificulta la circulación sanguínea y favorece la aparición de varices. La tensión arterial elevada puede acarrear graves consecuencias al bebé y a la madre, por lo que es imprescindible mantenerla en los límites aceptables.

Controlar el peso de la madre, mantener una dieta saludable baja en sal y eliminando los alimentos procesados, así como practicar ejercicio físico son los mejores aliados contra la tensión alta. En cualquier caso, el médico será quién prescriba el tratamiento adecuado en caso de ser necesario.

Esta es también una buena semana para realizar una ecografía 3D o 4D porque pronto el bebé no tendrá espacio suficiente y no podrán hacerse bien para tener una visión global del pequeño. Si bien esta técnica no es necesaria para diagnosticar posibles malformaciones o problemas, sí es muy ilusionante para los progenitores, ya que se pueden diferenciar muy bien los rasgos del bebé y ¡hay incluso quien saca parecidos familiares al pequeño! Un bonito recuerdo del embarazo.

