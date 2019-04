3 abr 2019

A estas alturas, ¿quién no conoce a Kayla Itsines? Por si eres una de las pocas personas a las que este nombre no le suena de nada, te diremos que se trata de una joven entrenadora personal australiana (de origen griego) con 10 años de experiencia a sus espaldas, que en 2015 y con tan sólo 23 años saltaba a la fama gracias a su ‘Biquini Body Guide’. ¿Y de qué se trata? Básicamente, de una operación bikini alejada de lo convencional con la que promete transformar tu cuerpo en 12 semanas, todo a base de una detallada guía de ejercicios que has de realizar concienzudamente y para los que apenas necesitarás material.

Kayla convierte tu casa en un gimnasio personal en el que las herramientas serán tu propia energía, el peso de tu cuerpo, una esterilla y unas pesas pequeñas. Para lo demás, el mobiliario del propio domicilio o los elementos urbanos (si prefieres entrenar en plena calle) servirán.

Kayla Itsines pinit @kayla_itsines

Claramente, Itsines no predicó en el desierto y los resultados la avalan: a día de hoy es todo un fenómeno viral con más de 11 millones de seguidores sólo en Instagram, la reina de los ‘antes y después’ más famosos de internet (con los que las adeptas a su método comparten en redes los resultados obtenidos) y una comunidad femenina que crece y se multiplica hasta tener su propia aplicación y ser una marca reconocible.

Hasta aquí todo bien, pero hace tres meses Kayla sorprendía a todos anunciando una gran noticia: su embarazo. Después de que la ‘influencer’ y su pareja Tobi Pearce se lo comunicasen a sus 'followers' a través de un vídeo, las reacciones no se hicieron esperar: un estallido de júbilo, felicitaciones y, como no, ¡de interrogantes! ¿Continuaría entrenando a pesar de estar embarazada? ¿Crearía una nueva guía adaptada para mujeres en estado de gestación? ¿Dejaría de lado sus rutinas durante un tiempo? La respuesta se resume en un ‘hashtag’: #BBGmums.

Kayla y Tobi pinit @kayla_itsines

“La energía del embarazo para mí no es lo mismo que mi energía normal” aseguraba Itsines, para proseguir: “un entrenamiento de 30 minutos es difícil para mí mentalmente, ¡pero lo hago porque quiero estar saludable y fuerte para mi bebé!”. De esta forma, la gurú fitness prometía continuar con un estilo de vida activo que realmente ha mantenido durante su embarazo, dejando claro que su actual estado no sería para nada un obstáculo ni en su saludable rutina ni en su fructífera carrera profesional. Evidentemente, los entrenamientos han cambiado, con sesiones de cardio de baja intensidad, repeticiones con menos peso o sin saltos, pero su fuerza de voluntad sigue intacta.

Kayla embarazada pinit @kayla_itsines

#BBGmums o cómo entrenar durante el embarazo

Antes de nada, es primordial e imprescindible que hagas caso a esta máxima que recalca la australiana en sus publicaciones: “Ten en cuenta que, si estás embarazada, debes obtener la autorización de tu médico (no la mía) antes de hacer ejercicio”. Cumpliendo este punto, podemos continuar.

Cardio de baja intensidad: siempre que la gestación no presente complicaciones, caminar constituye uno de los ejercicios físicos más beneficiosos para las embarazadas tras el primer trimestre. En el caso de Kayla, utiliza una cinta en la que anda durante 30 minutos al día, sin inclinación y a una velocidad que ronda los 5,5 kim/h. Además, consume 600 ml. de agua durante el proceso. Nunca realiza este ejercicio en ayunas, sino después de haber comido.

Focos de acción: Los brazos, los pectorales o las piernas se convierten ahora en las principales áreas del cuerpo en las que focalizar el entrenamiento y fortalecerse, como demuestra en sus ‘workouts’. La australiana dice adiós a todo aquello que genere una compresión excesiva, a los ejercicios con impacto, crunches, trabajos de ‘core’ o posiciones inadecuadas en las que se ejerza presión abdominal.

Nuevos hábitos: Si bien no ha dejado de entrenar, sus rutinas han cambiado, ¡y mucho! Kayla ha dejado atrás los ejercicios de alta intensidad, los burpees, los abdominales y los saltos por otras rutinas más lentas y controladas. Los pesos pequeños, el ritmo más pausado y la ausencia de brincos son sus nuevos aliados para que tanto ella como su bebé estén seguros.

Prioridades: Olvida la pérdida de grasa o de peso y céntrate en tu salud, no te obsesiones. Como afirma la entrenadora "El embarazo es una etapa muy especial. Si decides entrenar durante el embarazo, debería ser para mantener tu estilo de vida sana. No es el momento de concentrarse en los abdominales ni en la pérdida de peso o grasa ni nada extremo".

