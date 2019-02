14 feb 2019

El embarazo no tiene porque ser sinónimo de abstinencia sexual. Y es que, en muchas ocasiones hemos escuchado que tener sexo durante el embarazo puede no ser bueno ni para la madre ni para el bebé. Sin embargo, no solo es un falso mito sino que, además, tener relaciones sexuales casi a diario cuando se está embarazada es realmente positivo.

"Resulta muy importante mantener la intimidad sexual de la pareja y aprovechar los últimos meses antes de la llegada del bebé. De hecho, se ha demostrado que las parejas que mantienen una actividad sexual satisfactoria son más felices y afrontan con mayor serenidad el embarazo y el nacimiento del bebé. Además, de esta manera resulta más fácil retomar las relaciones sexuales después del parto", asegura Gery Asanova, responsable del departamento de asesoras de Sex Place.

Así que vete despidiéndote de esas fatídicas naúseas mañaneras, del estreñimiento o de la fatiga del embarazo y dale la bienvenida al bienestar, a estar relajada y a dormir bien, porque aquí te traemos el mejor remedio natural: ¡practicar sexo!

Mantiene tu presión arterial bajo control

El tener la presión arterial alta o la preeclampsia (hipertensión arterial durante el embarazo que daña a los riñones provocando la pérdida de proteínas por la orina) afecta al 8 - 10% de las mujeres embarazadas del país. De hecho, esta complicación podría traer graves consecuencias tanto para tu salud como para la del bebé. Por ello, para prevenirlo y ayudar a mantener tus niveles de presión arterial bajo control, se recomienda mantener relaciones sexuales.

Esto liberará una hormona conocida como 'oxitocina' que ayudará a reducir los niveles de estrés, reduciendo así la presión arterial en gran medida. Además, la práctica de sexo casi a diario durante el embarazo puede llegar incluso a mantenerte mucho más tranquila.

Dulces sueños

En los meses de embarazo, especialmente durante el último trimestre, el dormir profundamente se va haciendo cada vez más complicado ya que el bebé tiende a moverse y 'dar guerra' cuando estás en posición de descanso. El sexo es un potente relajante muscular que libera endorfinas, por lo que conducirá a tu cuerpo a un nivel de relajamiento que ayudará a conseguir un mejor descanso.

Por otro lado, el movimiento del sexo ayuda a que el bebé se quede dormido, reduciendo sus movimientos y patadas nocturnas.

Unión afectiva con tu pareja

Se dice que durante el embarazo suele haber más discusiones y puntos de vista contrarios con tu pareja debido a la cantidad de hormonas que segregamos. Además, nueves meses sin relaciones sexuales con tu pareja puede reducir la intimidad entre ambos. Las relaciones sexuales ayudan a fortalecer este vínculo afectivo.

Alivia el dolor

Este es uno de los factores más importantes. A lo largo del embarazo, es muy posible experimentar ciertos dolores abdominales, naúseas, fatiga, cólicos... Y aunque los medicamentos podrían ayudar, es mucho mejor optar por un remedio natural del que además de aliviar te dará placer.

Hormonas como la prolactina, la progesterona y el estrógeno aumentarán el flujo de la sangre a la pelvis, aliviando los calambres abdominales y vaginales. Además, estas hormonas aumentarán la lubricación y la sensibilidad vaginal, haciendo que el sexo sea una experiencia más placentera.

Placentero para el bebé

Tener relaciones sexuales no solo es beneficioso para ti y tu pareja, también lo es para el bebé. Una vez que la madre tiene el orgasmo, las endorfinas llegan por el cordón umbilical hasta el feto, proporcionándole sensación de placer.

Pero estas no son las únicas razones por las que tener sexo se convertirá en algo mejor para tu cuerpo y salud durante el embarazo. Las relaciones sexuales en este período ayudarán a tener mejores orgasmos (debido al flujo sanguíneo), a quemar calorías y mantenerte en forma. ¿Conoces algún remedio natural más bueno y sano?

