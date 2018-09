5 sep 2018

Tal día como hoy nacía el que ha sido uno de los grandes nombres de la historia de la música contemporánea: Freddie Mercury celebraría hoy su 76 cumpleaños. El líder de Queen aseguraba que "no me importa morir mañana. He vivido, en toda la extensión de la palabra", pero para millones de personas se fue demasiado pronto. Menos mal que, como el mismo decía, "no seré una estrella de rock, seré una leyenda" y como tal le recordamos tarareando la canción que, según la cienca, nos pone de mejor humor: 'Don't stop me now'.

Y es que cada una de nosotras tiene su canción. Y cada viaje, cada momento especial, cada recuerdo imborrable, cada persona importante en nuestra vida. La música cuenta y crea historias, y a veces no hace falta que sea una composición magistral para que el corazón nos dé un vuelco al escuchar esa canción que, para nosotras, es mucho más que notas y estrofas.

Sin embargo, aunque cada una tengamos nuestros gustos y nuestras vivencias cosidas con versos, la ciencia ha hablado y nos da la 'playlist' definitiva: los temas que te harán sentir mejor solo con sus primeros acordes y que deberás marcar como favoritos en tu reproductor.

En esta lista de reproducción no esperes encontrar los últimos 'hits' que suenan en la discoteca de moda, ni tampoco el 'temazo' que ahora mismo ocupa el número uno en la lista de éxitos de alguna radiofórmula. Los clásicos mandan, los ritmos de otra década son los que marcan el compás de ese buen rollo creado a partir de una fórmula matemática, y los mensajes que encierran sus letras serán los que te hagan cambiar el chip incluso el día que vuelvas de vacaciones.

Las canciones que mejor te harán sentir Don't Stop Me Now (Queen) Dancing Queen (Abba) Good Vibrations (The Beach Boys) Uptown Girl (Billie Joel) Eye of the Tiger (Survivor) I'm a Believer (The Monkeys) Girls Just Wanna Have Fun (Cyndi Lauper) Livin' on a Prayer (Jon Bon Jovi) I Will Survive (Gloria Gaynor) Walking on Sunshine (Katrina & The Waves)

[Escucha aquí la 'playlist' de canciones no sexistas para cantar con tus amigas]

Aunque te parezca chino, esta es la fórmula creada por el Dr. Jolij en base a la cual se ha creado una 'playlist' de canciones, y que atiende a criterios como el mensaje positivo de su letra o el tempo por minuto para hacernos sentir bien.

La 'fórmula mágica' de la lista de reproducción del buen rollo. pinit

Además, no olvides incluir (como hemos hecho nosotras en la 'playlist' de nuestro canal de Spotify) las canciones 'buenrrollistas' de las tres últimas décadas: 'Happy', de Pharrell Williams; 'Dancing in the Moonlight', de Toploader y 'Let Me Entertain You', de Robbie Williams.

Celebremos el cumpleaños de Freddie Mercury, subamos el volumen de nuestro reproductor, pongámosle ritmo y melodía a nuestra vida porque, como decía Nietzche, "sin música, la vida sería un error".

También te interesa...

- 13 lecciones de amor y vida que nos enseñan los 'Monstruos' de Leiva

- Las frases más bonitas de las canciones de Alejandro Sanz

- 13 cosas que recordarás con nostalgia si fuiste adolescente en los '90

- Juguetes de nuestra infancia que también gustarán a nuestros hijos