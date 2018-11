20 nov 2018

¿Hace cuánto que no pasas una tarde entera con tu mejor amiga? ¿Cuánto tiempo lleváis posponiendo esa cena porque siempre hay alguien que "está muy liado"? ¿Hace cuánto que no llamas a tu abuela, o te acercas una mañana de domingo a pasarla con ella como cuándo eras pequeño? ¿Cada cuánto visitas a tus padres, y cuánto duran esas visitas? Ahora, calcula el tiempo que pasas reenviando mensajes absurdos de Whatsapp, entrando en polémicas que ni te van ni te vienen en Twitter o viendo fotos de gente que no conoces en Instagram. Da miedo, ¿verdad?

Con esa 'falta de tiempo' que siempre ponemos como excusa como hilo conductor, unos cuantos testimonios reales de amigos y familiares que se enfrentan a la realidad de su relación, y otras tantas verdades como puños que a menudo son difíciles de escuchar (y creer), Ruavieja ha lanzado el que ya es el anuncio viral de las Navidades y, sin duda, el vídeo que te hará pensar (y puede que hasta llorar) sobre lo que realmente importa

La rutina, los horarios, la distancia, la falta de tiempo... Según el psicólogo Rafael Santandreu, estas 'excusas' "no son más que una contradicción, porque la gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distrubución de su tiempo no lo demuestra así. Eso tiene que ver con el modo del que funciona nuestro cerebro, porque estamos programados para no pensar en el tiempo que nos queda por vivir, y eso hace que tengamos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices".

Y es que, ni nuestro tiempo, ni nuestra vida, son infinitos, y por eso de vez en cuando viene bien una 'terapia de choque de realidad' que nos haga darnos cuenta de que, quizá, si seguimos con nuestro ritmo frenético y esa adición a la pantalla y a las relaciones virtuales, solo nos queden dos meses durante toda nuestra vida para ver a nuestra mejor amiga o, más fuerte todavía, a nuestros padres. Ahora, si calculáis el tiempo que os queda por pasar junto a esa persona tan importante, ¿se os hace o no un nudo en la garganta?

