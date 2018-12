4 dic 2018

Que el Mad Cool ya es uno de los festivales más importantes de Europa es una realidad. Con tan solo tres ediciones a sus espaldas, el festival madrileño ha conseguido hacer 'sold out' en las dos últimas. Ahora, ya están a la venta las entradas para la edición que celebrará entre el 11 y el 13 de julio en la capital española.

Su cartel lo encabezan nombres como The Cure, Bon Iver, The National o Vetusta Morla, seguido de otros grandes grupos como The Smashing Pumpkins, Noel Gallagher y The Hives, Teenage Fanclub, Bonobo, Greta Van Fleet, Jorja Smith, Tash Sultana y Wolfmother, entre otros muchos. Y esto solo supone el 40% de las confirmaciones. Parece que todavía quedan muchas sorpresas más. Pero, de momento, el festival ya ha puesto las entradas a la venta por 160 euros los abonos y 65 euros la entrada de día para el público general.

Notables mejoras

Fue en la edición pasada cuando, tras un cambio de recinto (de la Caja Mágica al recinto de IFEMA – Valdebebas), al festival le llovieron las críticas. “Hemos hecho una dura crítica interna para buscar los fallos y poder poner remedio”, afirmó Farruco Castromán, uno de los creadores del Mad Cool.

Entre las mejoras que anunciaron durante la rueda de prensa, habrá una reducción de aforo de 5.000 personas diarias y transporte público gratuito al centro de Madrid. Además, se reducirá el número de escenarios a seis y desaparecerá la tan criticada zona VIP del front stage. También reforzarán el sistema tecnológico para el acceso de público y se contratarán más camareros para evitar largas colas ante la barra.

Además, el Mad Cool sigue manteniendo su compromiso social con la mujer al ampliar el Punto Violeta. “Ojalá no lo hubiera. Eso sería una buena señal”, afirmó Javier Arnaiz, director del festival.