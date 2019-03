6 mar 2019

1. Tarde de manualidades

Trabajar con las manos es el nuevo yoga y no se nos ocurre un plan mejor para hacer con tus amigas del alma: por un lado, aprendéis a hacer algo bello; por otro, vuestra mente descansa, desconectáis y os divertís juntas. Son recomendables los talleres de bordado de Yolanda Andrés, en Madrid; los de restauración de muebles en El Taller de lo Antiguo, en Elche; los de lettering (el arte de dibujar letras) que organiza Project Party en Barcelona (también on line); y los de arreglos florales que hacen Cotton Candy & Cia en la localidad gaditana de Conil de la Frontera (Calle del Mercado, 3) o la gran Sally Hambleton en Madrid (The Studio, Gabriel Lobo 11). yolandaandres.com, eltallerdeloantiguo.com, projectpartystudio.com, http://floristeriacottoncandy.com sallyhambleton.com.

Curso de lettering de Project Party. pinit d.r.

2. Fin de semana de spa y oleoterapia en Ciudad Real

A 15 km de valdepeñas, el nuevo hotel La Caminera Club de Campo es un cinco estrellas con la mayor oferta en la que promete ser la próxima gran tendencia en belleza: la oleoterapia. Los 800 m2 del Elaiwa Spa by L'Occitane os dejarán como nuevas. De sus decenas de tratamientos destaca el Olive Oil Spa Sommelier, con distintos aceites de oliva cosechados en la finca y masajes personalizados; Acarreo, una exfoliación con huesos de aceituna y aceite; o Almazara, con técnicas de maderoterapia. La carta se completa con rituales corporales y faciales antiedad o nutritivos, con opción vegana y orgánica. Ah, y dirige la cocina del hotel el chef Javier Aranda. hotellacaminera.com.

Elaiwa Spa by L'Occitane en el hotel La Caminera. pinit d.r.

3. Escapada fashion a Londres

Este mes, la capital de la moda es Londres y su figura central, Christian Dior. El Victoria & Albert Museum acoge una gran exposición para demostrar que el modisto francés tenía mucho de británico. Christian Dior: designer of dreams (hasta el 14 de julio) expone 500 piezas y 200 vestidos del modisto, que viajó a Londres a los 21 años y se enamoró de su libertad. Hoy, la ciudad le devuelve el afecto y por toda la ciudad hay menús, afternoon teas y cócteles inspirados en él. ¿Nuestro favorito? El de The Franklin Restaurant by Alfredo Russo, cerca del museo, con opciones que incluyen la entrada a la exposición. El fuerte de la carta especial, diseñada por el equipo de La Fête con el chef del hotel (con una estrella Michelin), son dulces sofisticados como J'adore, una esponja de cacahuete y crema de chocolate con calvados vaporizado, servido en un frasco de perfume. ::vam.ac.uk.

Modelo de John Galliano para Christian Dior. pinit d.r.

4. Meriendas de 0 a 99 años

Era el plan que más nos gustaba de niñas y no hay razón para renunciar a tan dulce placer. En Madrid, la Duquesita (Fernando VI, 2) se renueva con el maestro Oriol Balaguer y Cristina Oria (en Conde de Aranda, 6 y José Ortega y Gasset, 29) ofrece delicadas creaciones. Para paladares bio, Honest Greens (Castellana, 89), sin conservantes ni azúcares refinados, o Il Tavolo Verde (Calle Villalar, 6), con ingredientes orgánicos. En Barcelona, el salón art decó de Madeleine Mon Amour (Rambla del Poblenou, 117), el detox Cafè Cometa (Parlament, 20) y las crepes de la Épicerie (Pau Claris, 145). En Jávea (Alicante), Cala Bandida (Muelle Pesquero, s/n,) tiene vistas al mar y torrijas de horchata. Y en Málaga, cafés orgánicos, galletas artesanas y zumos en El último mono (Sta. María, 9).

Restaurante Honest Green. pinit d.r.

5. Desconexión en Guadarrama

A los pies del Parque Natural del Guadarrama, frente a una laguna y entre fresnos y robles, está el hotel Finca Fuente Techada, de cinco estrellas, que os recordará más a la casa de la película Call me by your name que al típico hotel rural. El mérito es de los anfitriones, la familia Moreno, que ha hecho de este lugar un paraíso para el descanso y el disfrute de la naturaleza. El edificio, sencillo, está decorado con piezas con historia, como las ventanas de la antigua maternidad de O'Donnell de Madrid o algunas puertas de la Casita del Príncipe de La Granja. La finca se ha cuidado con cariño, recuperando y plantando árboles, y hay aves, ovejas, caballos y burritos. El aforo es de 14 personas a 17 (con camas supletorias) y se puede reservar la casa entera. hotelfincafuentetechada.com.

Hotel Finca Fuente Techada. pinit d.r.

6. Nit de foc en Les Arts, Valencia

¿Y si el plan de día es de noche, pero en un palacio en vez de en un bar? El Palau de les Arts de Valencia tiene una oferta espectacular para la Nit del foc (18 de marzo). Comienza con un recorrido por las áreas emblemáticas del conjunto diseñado por Santiago Calatrava. Luego, un recital de duetos de ópera, por los artistas del Centre Plácido Domingo; sigue un catering con vistas a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y la traca final es ver los fuegos artificiales desde la balconada del Palau, a 17 m de altura. lesarts.com

Les Arts, Valencia. pinit d.r.

7. Paraíso foodie en Madrid

Si niños y trabajo no os dejan más opciones, comer o cenar juntas es un gran plan. Y hay una nueva hornada de restaurantes que os van a dejar muy buen sabor de boca. El Asador Limbo (San Mateo, 3, Madrid) nos trae la última gran tentación gastro: pollo asado al carbón, con la receta irresistible del chef Javier Brichetto. De guarnición, una zona de ocio con una interesante agenda cultural. grupolamusa.com/restaurante-limbo.

El Asador Limbo (San Mateo, 3, Madrid). pinit d.r.

8. Flamenco en Jerez

Al menos una vez en la vida hay que disfrutar de esa experiencia extrasensorial que es el Festival de Jerez. ¿Y por qué no ahora? ¿Y por qué no con las amigas? Hasta el 9 de marzo, sobre las tablas del Teatro Villamarta, se sucederán las más puras expresiones de baile flamenco y danza española, sin olvidar otras disciplinas como el cante o la guitarra. El desconocimiento no es excusa, ya que el Festival también acoge más de 40 cursos y talleres con alumnos de 30 países distintos. jerez.es/festivaldejerez.

Cartel del festival y momento del espectáculo Oda al tiempo, de María Pagés. pinit d.r.

9. Beauty party en pandilla

no siempre nos podemos permitir una escapada en pandilla. ¡Pero no hay que renunciar a un planazo conjunto! Miss Pupet (Mazarredo Zumarkalea 15, Bilbao, ) tiene la solución: sus famosas beauty parties, fuera de horario comercial, son ideales para cumpleaños, despedidas y días de mimos conjuntos. Si no os ponéis de acuerdo para una fiesta, tranquilas, podéis recurrir a sus citas múltiples de manicura y pedicura para hacer entre amigas, incluso con el servicio last minute (a mediodía), que os permite comer en el local (sushi o sándwich). Suena bien, ¿verdad? También organizan divertidas y sofisticadas beauty parties en el Signature Spa del Yurbban Passage Hotel & Spa (Trafalgar, 26, Barcelona) y en los centros Caroli Health Club, en algunos hoteles de Madrid (Intercontinental, Meliá Castilla, Eurostars Suites Mirasierra). misspupet.com, signaturespa.es, carolihealthclub.es.

Salón de Miss Pupet. pinit d.r.

10. Fin de semana de diseño en la capital

madrid es siempre una buena idea, y más si la escapada está pensada para redecorar vuestras vidas. Hasta el 10 de marzo, podéis ver en Casa Decor las tendencias del hogar. Y no os podéis perder la exposición Man Ray. Objetos de ensueño, en Fundación Canal, con 107 piezas de inspiración surrealista. Y lo más importante para esta sobredosis de belleza, el alojamiento: 60 Balconies, exquisitos pisos en dos edificios históricos (en Atocha y Recoletos), ideales para ir andando a los museos y que unen lo mejor de un hotel y de un apartamento vacacional. Reformados y decorados por 311 Studio en un estilo minimalista escandinavo, y llenos de obras de arte, muchas a la venta. 60balconies.com.

Interior uno de los pisos de 60 Balconies, en Madrid. pinit d.r.

No te pierdas...

-Siete escapadas para dos

-Entre las fotos de las 10 mejores playas del mundo hay una española

-Tres obras de teatro para ver con amigos