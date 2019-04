4 abr 2019

No es que llevéis meses prometiéndooslo, ¡es que probablemente han pasado años! Sentados en una cafetería ya os habéis imaginado en playas paradisíacas, ciudades frenéticas o destinos de ensueño, tras lo que soltáis la sempiterna coletilla: ¡este verano vamos, sí o sí! Pero a fin de cuentas, nadie pone el plan en marcha y el viaje mental que habíais trazado queda en agua de borrajas. Pues bien, puesto que los amigos son una fuente inagotable de felicidad, velando por vuestra salud y porque no dejéis de vivir una de las mejores experiencias que existen, os reducimos la búsqueda de este año a 8 destinos europeos que ver y conocer en la mejor compañía. No podemos hacer la maleta por vosotros, ¡pero ya os simplificamos la mitad del debate! Ahora sólo queda echarle ganas, tirar de complicidad y emprender un viaje que repercutirá muy positivamente en vuestro bienestar físico y mental, ¡prometido!

Roma, Italia pinit pinterest

Roma, Italia

No importa cuántas personas compongan tu círculo de amigos, la capital italiana lo tiene absolutamente todo para satisfacer los gustos y los intereses de cada una de ellas. Estamos hablando de una de las ciudades con más bellezas arquitectónicas, históricas y artísticas por metro cuadrado, todo un deleite para los sentidos tanto a nivel cultural como social y gastronómico. La Plaza Navona, el Panteón de Agripa, la Fontana de Trevi, el Coliseo y el Foro Romano, la Basílica de San Pedro, San Pedro del Vaticano… ¡no sabréis hacia dónde mirar! Cada esquina está impregnada de historia y querréis llevaros un pedacito de ella a golpe de instantánea.

Los más cinéfilos podrán hacer todo un recorrido por la Roma de película, con las estampas más conocidas de filmes como La Dolce Vita, Roma, Città Aperta o Vacaciones en Roma.

Mientras, las amantes de la vida hedonista alrededor de una buena mesa, podrán catar exquisitos vinos y recrearse en sus helados, pizzas, pasta, risottos y demás joyas culinarias. ¿Y para la noche? Dirigíos a uno de los barrios más bulliciosos y encantadores de la ciudad, Trastevere, con pequeños bares y terracitas que os invitarán a vivir una noche a la italiana.

Os lo advertimos, ¡visitar a la capital italiana es quedarse siempre con ganas de más!

Islas Cícladas, Grecia pinit pinterest

Islas Cícladas, Grecia

Instagram ha hecho mucho en pro del turismo a las Islas Griegas, y no lo decimos porque haya una naviera detrás con una buena campaña de marketing sino por el magnetismo que tienen las postales en azul y blanco que los viajeros inmortalizan en sus redes sociales. Vamos, que es verlas y se nos cae la baba, con la posterior súplica a tu grupo de amigas para que el próximo viaje tenga como destino un recorrido por todos sus paraísos (¡o al menos uno, ya nos conformamos!).

Queremos darnos a la buena vida en Creta, la isla más grande de Grecia y la más completa entre oferta cultura, gastronómica y playera. Dejar nuestra huella en Instagram con la isla mainstream, Santorini, contemplando la belleza de sus acantilados mientras disfrutamos de uno de los atardeceres más bellos y románticos.

Saltamos a Mykonos para disfrutar de su Pequeña Venecia y su arquitectura de corte cubista, pero sobre todo para vivir el inagotable ambiente nocturno de la isla. En cuanto a las amantes de la cultura clásica, estarán encantadas de poner un pie en la isla sagrada en la que, según la mitología, nacieron Apolo y Artemisa: Delos. Si tienes una amiga muy foodie querrá apearse en Lesbos y celebrar la Panigyria; eso sin olvidar un buen baño de sol en la playa de Myrtos, en la isla Cefalonia. Citera, Rodas, Cárpatos… ¿quién no querría hacer esta ruta paradisíaca por mar?

Ámsterdam, Países Bajos pinit pinterest

Ámsterdam, Países Bajos

Un país rico en historia, en arte, en espíritu ecofriendly, en campos de flores, molinos de viento… ¡y en bicicletas!

Amsterdam es un viaje que no podéis dejar de hacer si lo que estáis buscando es la perfecta armonía entre un ritmo de vida cosmopolita, naturaleza, sostenibilidad e inquietudes artísticas. Eso sí, no todo se resume en el mercado de las flores, los viajes turísticos en barco o las guías por la ciudad que terminan en la casa de Ana Frank. ¡Ámsterdam da mucho más de sí!

No podéis marcharos sin descubrir el mejor plato de ramen de la ciudad, pararos en una terraza a beber un vino sea verano o invierno, perderos por las Nueve Calles, comprar en sus tienditas de diseño (o al menos ojearlas), empaparos del espíritu ‘hipster’, degustar todos los quesos que os pongan delante y bailar hasta que amanezca.

¡Querréis ser unos auténticos 'amsterdamers'!

Malta pinit pinterest

Malta

El pasado año, Malta se revelaba como uno de los destinos internacionales más visitados del verano, ¡y no nos extraña! Malta, Gozo y Comino conforman un archipiélago en el que las ciudades amuralladas, las iglesias barrocas, los espectaculares acantilados y las estampas de mar y rocas llevan la voz cantante.

El país más pequeño de Europa te invita a bañarte en sus piscinas naturales y a fotografiar la famosa Ventana Azul, callejear por La Valleta, coger una barcaza y emprender rumbo a Comino o adentraros en los templos considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: Ggantija, Mnajdra, Hagar Qim, Tarxien y el complejo subterráneo Hipoogeo Hal Saflieni.

Por otra parte, ¡no volváis sin probar sus famosos ‘pastizzis’! Unos pastelitos de hojaldre rellenos de requesón o de pasta de guisantes.

Y ya por último, dejaos llevar por la vida nocturna de Malta, la isla que nunca duerme.

Ibiza, España pinit pinterest

Ibiza, España

La isla más famosa de las Baleares nos invita a disfrutarla de muchísimas maneras con días eternos en los que te contagiarás de su calma, su moda ad lib y su espíritu hippy; para transformarse por completo y sacar a relucir su cara más fiestera y divertida cuando se pone el sol. Eso sí, a pesar de lo que piensa muchas personas que todavía no han pisado este paraíso mediterráneo, Ibiza es mucho más que fiesta y música electrónica. Playas archiconocidas (y ‘archifotografiadas’) como la de Ses Salines os estarán esperando, así como Cala Bassa y Cala Conta. Pero también otras más desconocidas, como son Portinatx, Cala Sant Vicent y Cala Nova.

Reservad un día en vuestra ruta para Sant Carles de Peralta, Es Cubells o Santa Eulària des Riu. No os olvidéis de disfrutar de un buen spa y, para los amantes del shopping, explorar las boutiques de Dalt Vila y La Marina; además de mercadillos hippies como el de Las Dalias.

Por último, nunca os quedéis con una única puesta de sol, porque desde distintos puntos podréis descubrir perspectivas maravillosas.

Berlín, Alemania pinit pinterest

Berlín, Alemania

Si lo que estáis buscando es hacer un viaje puramente urbano y no queréis volver a Londres (sí, sabemos que suele ser uno de los destinos primerizos de todo grupo de amigos), Berlín puede convertirse en vuestra nueva ciudad fetiche.

Por razones obvias, la capital alemana está plagada de paradas históricas obligadas que además se combinan con la incesante cantidad de novedades culturales que ofrece. Eso sí, antes de salir por la puerta, ¡chapurread un par de palabritas de supervivencia, al menos! Con el inglés os defenderéis perfectamente, pero por si acaso, unas nociones de alemán nunca vienen mal.

Os aseguramos que no sabréis dónde fijar la vista, si en la arquitectura de origen comunista, los edificios emblemáticos, pararos en Alexanderplatz y deteneros a mirar el reloj mundial o hacer vuestras primeras compras en Hackescher Höfe. Otras visitas ineludibles os llevarán a la isla de los museos (Neues Museum, Alte Nationalgalerie y Pergamonmuseum, entre otros), el Martin Gropius Bau, la imponente Puerta de Brandenburgo, el Reichstag y el Tiergarten (donde encontraréis la conocida muestra La Topografía del Terror). El monumento al aire libre dedicado a los judíos de Europa asesinados, os encogerá el corazón.

¿Preferís un lugar más bullicioso? Potsdamer Platz y su arquitectura al aire libre os encantarán. Sabemos que tampoco olvidaréis dirigiros a la West Side Gallery para ver el Muro de Berlín.

La ciudad es enérgica y está plagada de referencias históricas que no os dejarán indiferentes, ¡os lo aseguramos! Eso se une a su gastronomía particular, una oferta cultural intensa y noches de fiesta en las que se os pasará el tiempo en un suspiro, ¿qué más se puede pedir?

Dublín, Irlanda pinit pinterest

Dublín, Irlanda

Efectivamente, a todas las que vimos ‘Posdata: Te Quiero’ nos quedaron ganas de viajar a Irlanda para vivir una aventura digna de una segunda película. Pero cinematografías aparte, la capital de Irlanda es una ciudad abierta al mundo que os acogerá con los brazos abiertos y os permitirá disfrutar de un viaje alternativo a los clásicos destinos de sol y playa.

¿Qué ver? Entre los imprescindibles marcad el Trinity College (la universidad más antigua de Irlanda, fundada en 1952 por Isabel I) el Temple Bar, callejear por Grafton Street, desconectar del mundanal ruido en el parque de Saint Stephen’s Green o visitar la Guinness Storehouse, todo un templo para los amantes de la cerveza.

Podréis perderos entre la gente en O’Connell Street, con su famoso monumento The Spire o hacer una parada en la Oficina de Correos (data de 1818). Tampoco olvidéis el Castillo de Dublín, la Christ Church, San Patricio o la cárcel de Kilmainham. Como tampoco podéis dejar de entrar en uno de sus conocidos pubs para cantar una canción a pleno pulmón y dejaros llevar por su música tradicional con una pinta en la mano, ¡éxito asegurado!

Dubrovnik, Croacia pinit pinterest

Dubrovnik, Croacia

Si ‘Juego de Tronos’ es vuestra serie de cabecera, Dubrovnik se colará entre las mejores opciones para ser el próximo destino. La ciudad medieval por excelencia de la costa Adriática, llama la atención por unas imponentes murallas que guardan en su interior el casco antiguo, una joya declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

Marcáos una buena excursión a pie por esta ciudad mediterránea con paradas en la Puerta de Pile, la Catedral y la Torre del Campanario, sus 2 kilómetros de muralla, la Plaza Luza, la calle Stradun o el Palacio del Rector.

Sus estrechas calles, algunas de ellas prácticamente perpendiculares, os resultarán encantadoras, así como el Puerto Viejo o la tranquilidad de la que podréis disfrutar en la playa Gadska Plaza.

Eso sí, si queréis vivir su verdadera magia, no dudéis disfrutar de la ciudad tanto de noche como de día, bajo la luz de los farolillos el paisaje os volverá a conquistar.

