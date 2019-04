10 abr 2019

En su día fue la televisión, pero ahora son las redes sociales más atractivas a nivel visual (Instagram y Pinterest) las que nos brindan una nueva forma de conocer el mundo. No en vano, antes de emprender vuelo rumbo a lo desconocido, prácticamente todas hacemos un buen repaso en línea a esos enclaves que debemos ver, destinos atípicos, alternativas y espacios ineludibles. Dentro de esa extensa lista de viajes a los que nos encantaría ir al menos una vez, se encuentran los Estados Unidos. Sin embargo, con una superficie de más de 9 millones de kilómetros cuadrados y casi 20.000 kilómetros de costa, este país se hace prácticamente inabarcable (salvo que sea tu propósito vital recorrerlo y destines todas tus energías y tu cuenta a ello). Por eso, puestos a soñar en alto, hemos hecho un recorrido por las cuentas de las 'Globe Trotters' más populares de Instagram y ya hemos fichado 10 lugares en los que “sí o sí” nos tenemos que plantar. ¡Toma tona!

New York pinit @collagevintage

Nueva York

Para viajar sola, en pareja, acompañada o en familia… Nueva York es ese lugar que nunca descansa y en el que jamás sucumbirás al aburrimiento. Arquitectura, cultura, arte y gastronomía se alían para hacer de él el destino soñado por miles de viajeros y una parada obligatoria si prevés pisar los Estados Unidos. Además, por si no fuese suficiente con admirar su ‘skyline’ en directo, perderte por Central Park, recorrer la Quinta Avenida como una neoyorquina más, visitar el MET, el Guggenheim o el MoMA, acudir a Broadway, plantarte en Times Square y visitar sus distritos más conocidos... este año Nueva York ofrece una nueva “atracción” que cobra vida: Hudson Yards. Este vecindario desarrollado por Related Companies y Oxford Properties Group ha sido definido como una “ciudad dentro de una ciudad, resplandeciente, lujosa, multiuso, arquitectónicamente impresionante y muy diversa, con viviendas, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes y zonas verdes, que renueva espectacularmente la zona de Midtown West". ¿Qué mejor carta de presentación?

Las Vegas pinit @marthamanz

Las Vegas

Si piensas en Las Vegas probablemente te vendrá a la cabeza una extensa cinematografía en la que la tónica general son las tragaperras, las luces de neón, la fiesta y el desenfreno (eso y alguna que otra boda con un Elvis de por medio). Pues bien, la ciudad más grande del estado de Nevada es mucho más que eso y se erige como uno de los principales destinos turísticos del país gracias al gran abanico de actividades y espectáculos que puede ofrecerte, ¡entretenimiento en estado puro! El Strip (la avenida más famosa de la ciudad), la llamativa calle Fremont, una parada en el Caesars Palace o en The Venetian para admirar su aspecto colosal, dejarte sorprender en las fuentes del Bellagio o acercarte a The Linq… ¡no sabrás por dónde empezar!

California pinit @finduslost

California

No podíamos quedarnos con una única ubicación, California merece ser recorrida de norte a sur una y otra vez. Por algo será que dentro de los 25 destinos más populares de Estados Unidos, según los expertos viajeros de Tripadvisor, 3 de ellos se encontraban en este estado: San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Evidentemente, cada uno con su veintena de paradas que hacer y admirar. Como no, incluido en nuestro periplo californiano el parque Nacional de Yosemite, Death Valley, Disneyland, el Golden Gate Bridge, Hollywood… por si fuese poco, el clima es fantástico y sus paisajes un contraste de belleza impactante, entre playas paradisiacas, acantilados vertiginosos, desiertos áridos y zonas boscosas. Todo un espectáculo para los sentidos, tanto natural como cultural, que merece la pena vivir al menos una vez.

Washington D.C pinit @theemilyedition

Washington D.C.

Si hay un lugar conocido por sus monumentos conmemorativos, ese es Washington D.C (Distrito de Columbia). A lo largo de National Mall, recorrerás una extensión que une el Capitolio con la Casa Blanca, podrás ponerte a los pies de la estatua de Lincoln o entender los memoriales dedicados a Thomas Jefferson, así como a los veteranos de Vietnam. En caso de que el arte sea tu pasión, tendrás una cita con el National Gallery of Art y sus múltiples exposiciones. Aunque si te pica más la curiosidad, el Museo Internacional del Espía te va a encantar. Disfruta de las casas históricas de la urbe, el barrio de Georgetown, los distritos de Southwest y Waterfront, escucha jazz en directo y admira las vistas nocturnas desde la terraza del Tabaq Bistro. Para los amantes de la gastronomía, encontraréis numerosos restaurantes con estrellas Michelin, entre ellos el Restaurante Minibar del chef español José Andrés.

Chicago pinit @fashionandtravelzz

Chicago

De la capital de Estados Unidos saltamos al estado de Illinois, donde a orillas del lago Michigan nos encontramos con una de las ciudades más grandes de Estados Unidos: Chicago. Si Nueva York es famoso por su ‘skyline’, la arquitectura de esta ciudad no se queda atrás, salpicada de rascacielos como la torre Willis, el emblemático John Hancock Center y la torre neogótica del Chicago Tribune. Si quieres dejar constancia de tu viaje será imprescindible que visites el Parque del Milenio, pero tampoco dejes de ver el Instituto de Arte de Chicago, el Museo de la Ciencia y de la Industria, el Grant Park o el llamativo muelle de la Armada. ¿Buscando compras exclusivas? Estás en el lugar adecuado, piensa que su principal barrio comercial se llama la Milla Magnífica y hace honor a su nombre.

Austin pinit @collagevintage

Austin

Es curioso como en medio de una de las zonas más conservadoras del país (Texas), Austin se erige como ese pequeño atolón ‘hipster’ que parece vivir al margen del resto del estado. De hecho, la ciudad ha sido declarada la meca de los amantes de la música en vivo, los festivales y la cultura ‘underground’. No en vano, Austin cuenta con el más de 250 locales de música. La variedad gastronómica es extraordinaria y los sabores locales inconfundibles. ¿Qué debes ver? El Capitolio, el Parque Metropolitano de Zilker, la LBJ Presidential Library y el icónico distrito de SoCo. Si lo que buscas es poner una nueva banda sonora en tu vida, estás en el lugar adecuado.

Los Cañones pinit @rocky_barnes

Los Cañones

Una “maravilla natural que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo”, eso dijo Roosevelt de los 450.000 kilómetros megalíticos que componen el Gran Cañón del Colorado, ¡y no es de extrañar! Pero lo cierto es que en Estados Unidos existen otros impresionantes tesoros tallados en roca serpenteados por ríos brillantes que te dejarán boquiabierta. Entre ellos: el Neon Canyon, Vermilion Cliffs y Zion Canyon de Utah; el Horseshoe Bend, Antelope Canyon, The Wave y Chelly Canyon, sitos en Arizona; el Cañón Negro del Gunnison en Colorado; Palo Duro en Texas y el hawaiano Waimea Canyon. Te aseguramos que nunca habrás visto un espectáculo geológico igual.

Florida pinit @belenhostalet

Florida

Con Florida sucede lo mismo que con California, entre los 25 destinos estadounidenses predilectos de los expertos viajeros de Tripadvisor, tres de ellos se encontraban en este estado: Orlando, Miami y Cayo Hueso. Evidentemente, la oferta que nos brindan cada uno como visitantes no es la misma. En Orlando, por ejemplo, puedes explorar los parques temáticos de Disney, visitar el SeaWorld Park o soltar toda la adrenalina acumulada subida a la montaña rusa de Busch Gardens. Los amantes de la playa encontrarán su paraíso particular en Miami. Esta ciudad-puerto ubicada en el sureste de Florida tiene como paradas obligatorias el South Beach, Ocean Drive, Villa Vizcaya o el Miami Seaquarium. Por último, desplázate hasta el punto geográfico favorito de Hemingway: Cayo Hueso. Baños de sol, atardeceres en Mallory Square, compras en Duval Street o visitar la casa de Ernest Hemingway serán algunos de los imprescindibles que podrás disfrutar en esta ciudad isleña.

Nueva Orleans pinit @lisahomsy

Nueva Orleans

¿Qué tal una visita al estado de Luisiana? Colorida, dinámica, burbujeante, animada y muy musical. En Nueva Orleans podrás visitar su famosa Bourbon Street, donde se respira un espíritu de festividad permanente, no en vano aquí se celebra anualmente uno de los carnavales más conocidos del mundo, el Mardi Gras. Pero no todo es fiesta y música por doquier, la ciudad también te invita a adentrarte en la vertiente artística del Jackson Square o en el elegante Garden District. Si quieres poner un poco de color en tu vida, no dejes de visitar esta ciudad y escudriñar hasta el más mínimo detalle de Barrio Francés, ¡no te defraudará!

Hawái pinit @belenhostalet

Hawái

Ponemos el broche final con otro de los destinos predilectos de las ‘instagramers’ más influyentes, con el que sueñan más de la mitad de los mortales y que ostenta tres puestos en el ‘top 10’ de los lugares que pisar si visita los Estados Unidos. Si algún día tienes oportunidad, no dejes pasar de largo este archipiélago volcánico del Pacífico central. Paradas esenciales: Oahu, Maui, Honolulu e Isla de Hawái. Playas de arenas coloreadas, selva tropical, volcanes activos, monumentos que rememoran la Segunda Guerra Mundial, barrios históricos, esnórquel y buceo submarino te esperan en este marco incomparable. ¿Quién no querría venir a disfrutar de una vida al son del ‘dolce far niente’?

