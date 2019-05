15 may 2019

Lleva 45 años retirada, pero Brigitte Bardot, B.B. para los fans, sigue siendo un mito erótico y el icono de estilo por antonomasia de toda una época. En los 50 y 60, la Bardot fue seguramente la mujer más deseada del planeta. Rodó 47 películas en 21 años y su figura alcanzó tal popularidad que incluso Simone de Beauvoir le dedicó un ensayo, El síndrome de Lolita, y la declaró "la primera mujer liberada de la posguerra". En 1973, a los 39 años, cambió la interpretación por el activismo animalista y, aunque ha protagonizado alguna polémica (comentarios racistas mediante), su mito ha sobrevivido a las derivas de su carácter.

En una foto publicitaria (1960). pinit d.r.

La editorial Rizzoli recupera a la diva francesa con el libro Brigitte Bardotte. My Life in Fashion, un recorrido por el estilo de una mujer que llevaba el glamour como una segunda piel ("Creaba modas por el método de no seguir las modas. A veces, causaba escándalo", decía).

Libro 'Brigitte Bardot: My Life in Fashion' by Henry-Jean Servat pinit d.r.

El volumen, estructurado en torno a una íntima entrevista con el experto Henry-Jean Servat, recupera imágenes de la diva, vestida por Dior, Balmain o Pierre Cardin, y nos permite atisbar cómo nacieron unas señas de identidad fashion que nunca han perdido actualidad: el moño ahuecado, las bailarinas, las faldas vaporosas, los suéteres ajustados de punto, los estampados de cuadros vichy o los ojos perfilados.

