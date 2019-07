18 jul 2019

¿Cuántas ganas tenías de volver a ver a Serena y Blair en acción? Mucho se había hablado de una segunda parte e incluso muchas series habían sido nombradas como las grandes sucesoras de 'Gossip Girl', pero lo cierto es que hasta el momento la vuelta de nuestra serie favorita no parecía que fuera una realidad. Sin embargo, hoy nos hemos despertado con un notición: ocho años después 'Gossip Girl' vuelve de la mano de HBO Max con diez capítulos nuevos. Sí, sí, lo has oído bien. Aquí tienes los detalles de todo lo que hemos podido saber de esta gran noticia, que coincide con el estreno de 'La Casa de papel'.

A pesar de que estos nuevos capítulos tendrán los mismos guionistas y productores, tenemos que darte una mala noticia, no podremos ver a Serena, Dan, Nate, Blair o Chuck, ya que los actores cambiarán y un nuevo reparto protagonizará la nueva era del Upper East Side. La Reina Cotilla no murió con el fin de la serie y está controlando todo lo que hace la nueva generación de estudiantes de la élite neoyorquina con un elemento como protagonista: las redes sociales, en vez de la conocida página web de cotilleos. Se desconoce por el momento quien completará este nuevo reparto, sin embargo, no se descarta algún cameo de los actores protagonistas anteriores, a pesar de lo complicado que puede llegar a ser reunir a todos de nuevo.

Los capítulos nuevos de 'Gossip Girl' durarán una hora y se estrenarán a principios de 2020. pinit DR

Los diez nuevos capítulos de una hora de duración cada uno que HBO Max traerá nuestras pantallas están previstos que lleguen a principios de 2020. Ya estamos pensando en los nuevos looks que aparecerán en esta nueva producción, y no podremos evitar compararlos con aquellos estilismos que Blake Lively y Leighton Meester pasearon por las calles de Nueva York y que ya son un icono del mundo de la moda.

