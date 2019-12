31 dic 2019 Carmen Mateos y Teresa Grau

Compartir en google plus

Aries, ante todo flexibilidad. [Del 21 de marzo al 21 de abril]

Aunque creas ser la menos estable de la familia y en el trabajo se quejen de que no sabes delegar, de vez en cuando date las gracias a ti misma por ser como eres. Deja el ariete aparcado y no te empeñes en meter la cabeza por donde no cabe. Saturno y Plutón, en ese apartado de tu vida, tienen la sartén por el mango. Recuerda: hay que ser flexible para doblarse y no romperse.

-Quiérete más. Las prisas mañaneras, con ese desayuno exprés, serán nefastas para tu sistema nervioso. Este año combate el insomnio con sesiones de mindfulness, ¡no hay color!

-En tu cuenta de ahorro. Tienes por delante 365 días para hacer limpieza, empezando por tu armario. Vende lo que te sobre, te sentirás mejor y quizá te lleves más de una agradable sorpresa.

-De lunes a viernes. Sentirte desubicada te puede llevar a precipitarte. Cuida tu vehemencia y sé discreta con lo que dices.

-¡Love, love, love! Un antiguo amor llama a tu puerta cuando el actual se estaba consolidando. Dada tu impaciencia, echa una moneda al aire y encomiéndate a Marte, que para algo está ahí.

Tauro, adiós a la zona de confort. [Del 22 de abril al 22 de mayo]

En 2020 se avecinan importantes cambios en tu planteamiento filosófico. Se te van a romper algunos esquemas y eso te hará crecer y evolucionar, ya sea por las buenas o por las malas. No es momento de aferrarte a tu zona de confort o te perderás oportunidades maravillosas. Atenta a las señales. Todo lo que traspasa las fronteras, tanto mentales como físicas, está empujando para que te conviertas en una ciudadana del mundo… Y si te ofrecen irte a vivir al país de Nunca Jamás, ¡no te cortes! (aunque te lleves los por si acaso en la maleta). Ahora, si vas, mejor de Campanilla que de Wendy.

-Quiérete más. La cosa pinta bien y será un año saludable, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Pon atención a las amígdalas. Lo suyo es llevar un pañuelo siempre al cuello y dejar los dulces por una temporada, que ya toca.

-En tu cuenta de ahorro. Quizá para esta etapa convulsa (ya sabes que crisis es oportunidad en chino) la seguridad económica que tanto necesitas no sea tan vital. No te obsesiones, recuerda que no es más rico el que más tiene.

-De lunes a viernes. ¿Quién dijo tranquilidad y confort? Te van a poner a prueba, porque hay rumores de cambio, ascensos o... finiquitos. Tú aguanta, que eres fuerte.

-¡Love, love, love!. Venus te visita durante el mes de marzo y principios de abril. Prepárate para tener un repunte de sexo mimoso y disfrutón. Lo malo es que Urano se cruzará en su camino y te traerá alguna sorpresa.

Géminis, busca nuevas oportunidades. [Del 23 de mayo al 21 de junio]

Cualquier tipo de convenio donde se comparta cama o dinero está en el punto de mira para ti, por lo que tendrás que intuir que los movimientos energéticos entre dos personas producen consecuencias a veces complejas de descodificar. De entrada, no eches balones fuera utilizando coartadas absurdas y haz un ejercicio de introspección responsable. Si hay conflicto, no le quites hierro al asunto. Y aunque de entrada te cueste, acepta que puede haber una despedida en tu futuro cercano. Tranquila, que saldrás reforzada y tienes todo el año para superar la ruptura.

-Quiérete más. Esos malestares que acaban en tos perruna, si te fijas, tienen que ver más con estados de ansiedad y nervios que con los virus. Para superarlos, respira hondo o medita.

-En tu cuenta de ahorro. Aunque el año comience algo movido, para otoño la economía mejora, y eso puede animarte a invertir en unas vacaciones a lo grande. Frena, porque hay destinos mucho más cercanos.

-De lunes a viernes. Este año busca provocar nuevas oportunidades y eso puede traer desencuentros en el entorno laboral. Eres única para sacar tu vena ingeniosa y lúdica para distender. Así que ánimo.

-¡Love, love, love!. ¡Bingo! Este año Venus casi se queda a vivir contigo. Hasta agosto no se muda, así que ponte romántica, sexy, divertida... ¡descubre esa tortolita que hay en ti!

pinit Gallery Stock

Cáncer, a la aventura. [Del 22 de junio al 22 de julio]

Todo lo que no esté en equilibrio se derrumbará como un castillo de naipes. Suena catastrófico, salvo si piensas en lo ligera que te sentirás. No te quedes anclada al pasado y piensa a lo grande: nuevos castillos, nuevos príncipes, nuevas aventuras te esperan al otro lado del espejo mágico, donde hasta ahora te habías situado. Recuerda que tan pronto eres emotiva y delicada como fuerte y brava como las olas. Lo cortés no quita lo valiente.

-Quiérete más. Da el salto e inicia de una vez una dieta mental sana. Vigila tus pensamientos negativos, poblados de victimismos innecesarios.

-En tu cuenta de ahorro. Si lo que tiene que caer, cae porque ya no se sostiene, conviértete en guionista de tu vida y búscale un final feliz.

-De lunes a viernes. Sabes detectar perfectamente quién te hace daño y quién no es honesto contigo. Es tiempo de prescindir de los primeros y de poner límite a los segundos. Piensa que mañana será otro día.

-¡Love, love, love! Disfruta de lo sencillo y olvídate del príncipe azul, que nunca es tan perfecto como lo imaginas.

Leo, objetivos: alcanzar la armonía. [Del 23 de julio al 22 de agosto]

Al comenzar el año pide cita para hacerte la ITV. Sin alarmismos ni búsquedas en internet, tienes que entender que los síntomas que sufres son la consecuencia de la falta de armonía interna que arrastras desde 2019. Lo que materializa el cuerpo es el reflejo de lo que no solucionaste. Este año toca poner “la casa en orden”.

-Quiérete más. Practica un sano egoísmo. Busca al mejor profesional para sanar tu cuerpo y tus emociones, y ponte en sus manos.

-En tu cuenta de ahorro. Este año puede ser bueno para invertir tu dinero. Y si tienes que hacerlo en un spa, permítetelo.

-De lunes a viernes. Avanzarás en cuanto a responsabilidad, pero aprende a delegar o puede que se te crispen los nervios. Mantén tu amabilidad.

-¡Love, love, love! En febrero el amor puede llamar a tu puerta. Vivirás la necesidad de ampliar tus valores a través de alguien conectado espiritualmente.

pinit Gallery Stock

Virgo, un año para florecer. [Del 23 de agosto al 22 de septiembre]

Ya es primavera en tu vida y la oportunidad que te brindan los astros es la de florecer. Quizá venga precedido de un invierno oscuro y te veas aullando a la Luna que ya no puedes más. Pero no temas: las emociones te guiarán.

-Quiérete más. Enhorabuena por el complicado proceso que has transitado con éxito. Ahora toca descansar y dejar atrás las heridas. Tu cuerpo pide que pares.

-En tu cuenta de ahorro. ¿Recuerdas lo de la cigarra y la hormiga? Pues amiga hormiga, tu prudencia, laboriosidad y constancia han dado frutos. Haz esa reforma que tanto deseas.

-De lunes a viernes. Este año, la estabilidad laboral será la norma, así que lánzate en busca de tus sueños.

-¡Love, love, love! La casa V, a de planetas densos, señala un territorio complicado, pero apasionante. Amores secretos y poco convenientes… una situación muy tentadora.

Libra, deja hablar a tu corazón. [Del 23 de septiembre al 23 de octubre]

Algunas cuadraturas astrales te ponen ante un gran reto personal, y tiene que ver con tus raíces: necesitas una puesta a punto de tu hogar. Conéctate con tu corazón y déjale hablar.

-Quiérete más. En los primeros meses estarás expuesta a caer enferma. Tu cuerpo pide mimos.

-En tu cuenta de ahorro. Es momento de pagar deudas y cerrar compromisos con la familia si quieres dormir del tirón.

-De lunes a viernes. Desde principios de año tendrás ganas de replantearte tu mundo laboral. Deja que tu instinto tome la decisión correcta y abstente de opiniones de terceros.

-¡Love, love, love! Enero puede ser tu mes. Eso que esperas podría presentarse de la mano de una persona cercana. Intenta no tenderle lazos...

Escorpio, podrás cambiar lo que no te convence. [Del 24 de octubre al 22 de noviembre]

Los planetas del lío (Saturno y Plutón) atacan en 2020 tu torre de control: la cabeza. Puedes sentirte mareada y perdida en muchos ámbitos de tu vida, si te dejas llevar por los vientos del caos. Trata de vigilar esa tendencia a meterte en aguas pantanosas, porque te atrapan, te paralizan y te hacen sufrir. El lado bueno es que te vas a rebelar, porque te sientes fuerte para cambiar lo que no te convence.

-Quiérete más. Si sabes lo que necesitas y lo que no te conviene, no te hagas la tonta y haz caso a las señales que tu cuerpo emite en forma de molestias recurrentes.

-En tu cuenta de ahorro. Aunque te sobrevengan algunos altibajos en el inicio del año, haz examen de conciencia del porqué de esos números rojos crónicos y verás cómo todo mejora más adelante.

-De lunes a viernes. Los conceptos mágicos son prudencia, invertir lo necesario y conservar lo que ya tienes, poniendo mucho cariño en lo que haces. La vida te compensará por triplicado.

-¡Love, love, love! Se va Marte de tu signo y estás más receptiva. Espera que te cale esa lluvia afrodisíaca de quien te contempla sin tú saberlo. Esa persona te cautivará, sin apenas hablar.

Sagitario, tú serás el conquistado. [Del 23 de noviembre al 22 de diciembre]

Si todavía no has tomado la sartén por el mango, te espera un 2020 en el que te van a dar la lata. La lección es: si la vida te da castañas, monta un holding de castañas. Pero hazlo con astucia y cerrando la ventana para que no te copien.

-Quiérete más. Este año estarás que te sales, tanto física como mentalmente. Trata de mantenerte siempre así, porque falta te hará.

-En tu cuenta de ahorro. Tienes la economía en tu punto de mira y no eres consciente de que está directamente relacionada con lo que te valoras.

-De lunes a viernes. Si estás pensando en lanzarte, este puede ser tu año. Si no es el caso, pero tus condiciones son penosas, negocia con tacto.

-¡Love, love, love! Esta vez te conquistan a ti. No hace falta que despliegues la artillería. Marte viene con la escopeta cargada. Date por cazada.

Capricornio, llegan vientos de cambio. [Del 23 de diciembre al 21 de enero]

Es en tu signo donde se produce el encuentro de cuerpos celestes (Júpiter entre ellos), lo que te aportará durante todo el año motivación y valor suficientes, además de anunciarte profundos cambios. Tienes la oportunidad de dar un salto evolutivo, porque te vas a acercar a tus verdaderos sueños. En 2020 te espera un año más interesante y productivo.

-Quiérete más. Durante el primer trimestre puedes tener complicaciones respiratorias.

-En tu cuenta de ahorros. Aunque no te vas a enriquecer, tampoco hay que menospreciar tus recursos. Se te pone a prueba para que, con inteligencia, pases de curso con nota.

-De lunes a viernes. En el horizonte se otean cambios. Es tu momento de crecer. No te precipites y elije con tiento.

-¡Love, love, love! La intensidad de la energía planetaria hará que se te muevan todos tus cimientos… Lo que vas a vivir será una auténtica pasión turca.

pinit Gallery Stock

Acuario, deja el miedo y exprésate. [Del 22 de enero al 19 de febrero]

Los acontecimientos de estos meses tienen lecturas que no le van a tu mente lógica y racional. Tienes la oportunidad de vivir algo que se escapa a la razón. Se desvelan para ti las claves del misterio con todo lo maravilloso y lo terrible de la naturaleza de las cosas. Y hasta aquí te podemos decir. Deja a un lado los miedos y expresa tus sentimientos. Y no trates de forzar nada: lo que tiene que suceder, sucederá.

-Quiérete más. Duerme, que cuando estás estresada te olvidas de descansar y eso te entristece.

-En tu cuenta de ahorro. Si te empeñas, conseguirás ese aumento por el que llevas suspirando tanto tiempo. Aunque cuidado con algunos compañeros, que te pueden hacer la vida imposible. Si la envidia fuera tiña...

-De lunes a viernes. Si quieres lanzarte a cumplir tus sueños, no esperes más y arriésgate. Pero si prefieres quedarte donde estás y seguir aprendiendo, está bien. Tú decides.

-¡Love, love, love! La cuesta de enero se suaviza con Venus disfrazada de hada madrina. Después, durante la primavera, ya veremos si se trata de algo fugaz o echa raíces.

Piscis, es tiempo de tomar decisiones. [Del 20 de febrero al 20 de marzo]

Sabemos que estás atravesando un momento de cierto pesimismo y desencanto, excepto cuando te metes en tu garita para soñar despierta. Y como imaginación no te falta, tiendes a diluirte. Este año encontrarás personas que querrán aprovecharse de ti. No dudes en denunciarlo sin piedad. Es tiempo de tomar decisiones.

-Quiérete más. Cuidado con lo que consumes, porque este año estarás propensa a algún problema digestivo. Y trata, siempre, de comer sano.

-En tu cuenta de ahorro. Viene una época de bonanza y estabilidad económica; los hados te honran.

-De lunes a viernes. Todo eso que has soñado, se te va a poner a tiro. Planea y cómete el mundo.

-¡Love, love, love! Con Neptuno en tu signo, eres abono para que el amor florezca. Atenta este enero.