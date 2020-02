10 feb 2020

La 92 edición de la gala de los Premios Oscar nos ha dejado como todos los años mucho estilo sobre la alfombra roja, con grandes aciertos en la elección de los vestidos de algunas celebs pero con algún que otro tropezón en otros. La gala de los Oscar 2020 sin duda marca un antes y un después en la historia de estos Premios con el triunfo de la película Parásitos, ¿por qué? Se trata del primer largometraje de habla no inglesa que ha conseguido hacerse con algunos de los premios más importantes como el de Mejor Película, el cuál nunca se había dado a un filme internacional, Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Guión.

El director de Parásitos con una de las 4 estatuillas que ganó la película en la 92 edición de los Premios Oscar.

Muchos momentos musicales y menos discursos reivindicativos que otros años pero que también han tenido cabida por supuesto para alzar la voz en cuanto a la escasa representación femenina en las nominaciones de Mejor dirección, la poca participación latina que tan solo representa un 3% o el precioso discurso de la ganadora a Mejor actriz de Reparto, Laura Dern, sobre "los héroes son los padres".

España se fue de vacío de los tres premios a los que optaba y es que Dolor y Gloria no pudo con la reina de la noche, Parásitos, y Antonio Banderas tenía muy difícil vencer al favorito por excelencia de estos premios, Joaquín Phoenix, con su brillante actuación en Joker.

Joaquin Phoenix recibiendo el Oscar como Mejor Actor por Joker

Pero además, durante la gala hubo muchos más momentos que merece la pena destacar, te contamos cuáles fueron algunos de los mejores.

Natalie Portman y su sorprendente reivindicación

Una de las polémicas de este año había sido la no nominación de mujeres en la categoría a Mejor dirección y es que la representación femenina todavía está más que ausente en algunas de las categorías de estos premios así como en la industria del cine en Hollywood y en general. La actriz quiso hacer un homenaje a todas aquellas directoras no habían sido nominadas en esta edición llevando sus nombres bordados en una capa que lucía sobre la alfombra roja cubriendo su vestido de forma estratégica. Lorene Scafaria, de Estafadoras de Wall Street, Lulu Wang de The Farewell, Greta Gerwig de Mujercitas, Mati Diop de Atlantics, Marielle Heller de Un amigo extraordinario, Melina Matsoukas de Queen & Slim, Alma Har'el de Honey Boy y Céline Sciamma de Retrato de una mujer en llamas, fueron los nombres a los que Natalie Portman quiso dar visibilidad.

El homenaje de Spike Lee a Kobe Bryant

Si ya fue uno de los temas más homenajeados durante la gala de los Grammy en los Oscar no podía ser menos. Muchos fueron los guiños y homenajes que se le hicieron al recientemente fallecido Kobe Bryant durante la gala. El traje de Spike Lee fue el más llamativocon un traje que llevaba el número del dorsal del exjugador de baloncesto, el 24, y los colores del equipo, morado y amarillo, que alzó a la gloria al deportista, Los Ángeles Lakers.

El discurso de Laura Dern

Laura Dern estaba pletórica recibiendo el premio a Mejor actrz de reparto y durante su discurso de agradecimiento se metió en el bolsillo a todos los asistentes con las palabras más emotivas de la noche. "Hay quien dice que no conozcas nunca a tus héroes, pero creo que si realmente tienes suerte tus héroes serán tus padres y esto lo comparto con mis héroes, Diane Ladd y Bruce Dern. Os adoro.”

El momento Penélope Cruz y Salma Hayek

Esta fue otra de las grandes polémicas de la edición: la poca representación latina en los Oscar y por eso queremos destacar el momento de las dos latinas más internacionales se saludan y posan juntas sobre la alfombra roja de esta 92 edición de los Premios Oscar: Penélope y Salma.

Brie Larson, Sigourney Weaver y Gal Gadot juntas por las mujeres

Fue uno de los momentos más femeninos de la gala durante la presentación al premio a la Mejor Banda Sonora. Estas tres mujeres nos dieron una de las frases más inspiradoras de la noche y es que con la propia Wonder Woman al frente no hay duda: "Todas las mujeres somos superheroínas".

La actuación de Eminem y Elton John

El rapero consiguió levantar a todas las celebs de las butacas Dolby Theatre de Los Ángeles con uno de sus temas más conocidos, 8 milles, sin duda una de la actuaciones más inesperadas de la noche. Y Elton John fue quién llevó la elegancia al escenario con su inseparable piano y como flamante ganador del premio Oscar a Mejor Banda Sonora por la canción '(I’m Gonna) Love Me Again', de la película, Rocketman'.