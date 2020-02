24 feb 2020

Cuando escribes una canción (esto lo dice alguien que jamás lo ha hecho) lo habitual es que el tema verse sobre tus relaciones amorosas, amigos o incluso, archienemigos. No es de extrañar, por tanto, que las canciones más conocidas del panorama musical también sean sobre los personajes que les rodean a sus compositores, con la diferencia de que mientras que nosotros podríamos hablar sobre nuestra pareja o sobre el panadero, ellos pueden hablar de Katy Perry o del actor de moda, porque ese es su círculo cercano. Esa es la razón por la que nos hemos puesto nuestras gafas de bucear musicales para darnos un chapuzón en las canciones que seguro conoces y que, en realidad, son sobre un personaje famoso que… También conoces, para qué nos vamos a engañar.

'Hollaback Girl', de Gwen Stefani

Gwen Stefani le devolvió a Courtney Love el golpe a través de una canción pinit

Gwen Stefani, la Jordi Hurtado del pop (un día hablaremos sobre esto con más calma) escribió su popular canción teniendo en mente a Courtney Love. ¿La razón? La cantante de 'Hole' aseguró a la revista 'Seventeen' que ser famoso es como estar en el instituto, y que a ella no le interesaba en absoluto ni ser una animador, ni ser Gwen Stefani. Por su parte, la animadora musical explicó a 'NME' que estas declaraciones fueron su motivación para escribir la canción 'Hollaback Girl'. “Alguien se refirió a mí como “la animadora”, y lo hizo de forma negativa". En realidad, jamás he sido una animadora, por lo que pensé "Que te den. ¿Quieres que sea una animadora? Lo voy a ser, y voy a conquistar el mundo. No me pierdas de vista”.

'Sex on Fire', de Kings of Lion

Cuando tienes una noche de pasión loca, se lo cuentas a tus amigos, pero cuando eres Caleb Followill, cantante de Kings of Lion, presumes de ello en una canción. Al parecer, escribió el tema teniendo en mente a Lily Aldridge, con la que entonces salía y con la que, teniendo en cuenta la canción, la cama se convirtió en la mejor pasarela para ella y en el esenario más fructífero para él.

Like a Rolling Stone, de Bob Dylan Edie Sedwick logró herir a Boy Dylan, pero el cantante se la devolvió pinit

En esta canción, Bob Dylan saca sus demonios y decide que es mucho más económico poner verde a la persona que te saca de quicio en un tema musical que en una consulta. Al parecer, el tema es sobre la modelo Edie Sedgwick, pues Bob estaba molesto porque la top había preferido a la pandilla de Andy Warhol en lugar de a la suya. Dylan creía que el artista no la trataba bien y se lo hizo saber a través de este temazo. “Será difícil cuando te des cuenta de que en realidad no era lo que parecía y que te ha quitado todo lo que ha podido”. Entonces no exisitía Twitter, así que era más fácil escribir una canción. La diferencia es que un tweet se olvida, pero un tema como este, se canta durante décadas.

'Don´t', de Ed Sheeran

¿Acaso hay mejor venganza que escribir un temazo con el que atacar a tu ex cuando te ponen los cuernos? Ed Sheeran se vengó de Ellie Goulding con este tema, pues ella compaginó, al parecer, su amor con el de Niall Horan, de One Direction. “Nunca lo vi como una amenaza hasta que acostaste con él”, dice Ed en la canción. Él ha asegurado que escribir este tema le ayudó a recuperarse... y a ganar millones de euros, añadimos nosotros.

'Everytime', de Britney Spears

Britney Spears le pidió perdón a su ex a través de 'Everytime'. pinit

Cuando Justin Timberlake sacó el tema 'Cry me a river', no le bastó con que la letra estuviera dirigida a Britney Spears sin atisbos de sutilidad alguna de por medio, sino que por si fuera poco, la protagonista de su vídeo era un calco a la cantante. Su ex sacó entonces 'Everytime', un tema que viene a ser una disculpa pública y musical. “Por favor, perdona el que mi debilidad te haya hecho daño. Esta canción es mi disculpa”, le cantó Britney a Justin.

'Fix You', de Coldplay

Es por todos sabido que Chris Martin y Gwyneth Paltrow son la expareja que mejor se lleva de todo el planeta, y esta canción demuestra que como matrimonio también eran ejemplares. “Fix you era un tema con el que se recordaba a sí mismo que tenía que ayudarme a recuperarme tras la muerte de mi padre. Creo que es precioso”,confesó Gwyneth en una entrevista. A nosotros también nos lo parece.

'Heart-Shaped Box', de Nirvana

Una advertencia: este apartado tiene un plot twist. Todos sabemos que Kurt Cobain escribía unos temas complicados y enrevesados, pero a Lana del Rey parecía darle igual de qué hablaran las canciones. Cuando en 2012 interpretó en un concierto la canción 'Heart-Shaped Box', Courtney Love quiso explicarle a la cantante el significado real del tema en Twitter. “Sabes que esta canción es sobre mi vagina, ¿verdad? La próxima vez que la cantantes, piensa en mi vagina ¿ok?”. No sabemos si Lana piensa mucho en la vagina de Courtney o no, pero lo que sí sabemos es que en sus canciones asegura que la suya sabe a Pepsi.

'Obsessed¡, de Mariah Carey

Mariah Carey salió con Eminem durante una temporada, y a nosotros recordar este hecho nos ha dado un escalofrío. pinit

La sorpresa es inicial: Mariah Carey y Eminem fueron pareja. Tras recuperarnos de este susto, hemos de hablar del tema 'Bagpipes From Baghdad' del rapero, en el que se refería directamente a la cantante sin ningún pudor. “Mariah, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos roto? Nick Cannon, lo mejor es que te alejes. No estoy de broma, la quiero de vuelta”. Mariah no le escribió un mensaje ni le llamó por teléfono para pedirle que se calmara y se tomara una tilita, sino que le pagó con su misma moneda gracias al tema 'Obsessed'. “Supongo que es por la hierba, será por el éxtasis… ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo?”. Nosotros preferimos preguntarle por qué ha cantado en los Oscar, pero cada uno tiene sus prioridades.

'The heart wants what it wants', de Selena Gómez

Selena Gómez podría escribir un libro sobre su relación con Justin Bieber pinit

La canción es sobre Justin Bieber, y no hace falta ser un experto para saberlo, pero lo realmente revelador, al igual que ocurría con el tema 'Cry me a river', del otro Justin de la música, es el vídeo. Lo es tanto que Selena se lo mostró a su ex para saber su opinión. La respuesta fue que era precioso, pero que al comienzo le entraron algo de celos al ver al chico que aparecía. No sabemos qué opina Hailey Bieber al respecto.

'By The Grace of God', de Katy Perry

Katy Perry admitió que la letra de la canción versa sobre su fugaz matrimonio y su complicado divorcio de Russell Brand. La cantante es a su vez la protagonista del tema 'Bad Blood', de Taylor Swift, pero afortunadamente ya son amigas de nuevo y ese reencuentro amistoso, como no podía ser de otra forma, ya ha quedado plasmado en un videoclip. Los mortales tenemos diarios o amigos a los que contar nuestros problemas personales, pero los cantantes prefieren resolver su sus conflictos o acrecentarlos utilizando sus temas.