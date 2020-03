20 mar 2020

Con semanas de cuarentena por delante, es necesario afrontar la vida con espíritu de corredores de fondo. Y no es fácil, porque las preocupaciones se acumulan: la salud, la pareja, la familia, los hijos, el trabajo, la economía... Si ves que tus ánimos flaquean, recurre a estas series y películas, que te aportarán filosofía positiva y unas muy necesarias sonrisas.

'Schitt's Creek', o cómo llegar a apreciar a tu familia en las distancias cortas pinit

¿Y si esta estrecha convivencia familiar acaba con nosotros?

Sí, queremos a nuestras familias. Pero a lo mejor no las queremos todo el rato y en tan poco espacio. Si ves que las chispas saltan cada vez con más frecuencia, es hora de aprender algunas lecciones de 'Schitt’s Creek' (Movistar). Esta serie canadiense, que está emitiendo su temporada final, sigue los pasos de la familia Rose, multimillonarios arruinados y obligados a vivir en el minúsculo motel de un pueblo que habían olvidado que poseían y donde su fascinante guardarropa, sus aficiones extravagantes y su actitud despectiva chirrían a cada paso.

La moraleja: si ellos sobrevivieron a las miserias de asearse con solo tres toallas (y hasta se cogieron cariño en el proceso), vosotros también. ¡Sobreviviréis!

'Derry girls', las hormonas furibundas de Irlanda del Norte pinit

¡Socorro, convivo con una adolescente!

Drama porque no va a ver a su novio (“mamá, ¡llevábamos dos meses!”), drama porque han cancelado ESE concierto (al que no pensabas dejarle ir), drama porque se ha acabado el helado hasta la siguiente expedición al súper, drama porque va a engordar con tanto helado. Y pensar que la echabas de menos cuando se pasaba la vida por ahí... Las dos necesitáis una dosis de 'Derry girls' (Netflix), esa comedia sobre un grupo de adolescentes en la Irlanda del Norte de los 90 a las que les importa mucho más poder ir a un concierto de Take That que los atentados del IRA que asolan su ciudad. Ella se identificará con estas chicas poseídas por hormonas furibundas; tú... puede que descubras que todas llevamos una monja irlandesa en nuestro interior.

La moraleja: tu adolescente no puede evitar tomárselo tan a pecho, procura hacerlo tú. Te abrazamos virtualmente.

'Mi vecino Totoro': todo va a salir bien, versión Miyazaki pinit

Si alguien de mi familia enferma, ¿cómo lo llevarán los niños?

Tarde o temprano (mejor que sea tarde, y poco), el coronavirus atacará a tu entorno. Y puede que los pequeños de la casa sucumban al pánico a perder a un ser querido. Es el momento de ver en familia 'Mi vecino Totoro' (Netflix), una preciosa fábula sobre la resiliencia familiar que incluye seres fantásticos con aspecto de peluche y gatobuses sonrientes, y que tiene como trasfondo la angustia de dos niñas ante la enfermedad de su madre. Final feliz garantizado, cortesía del maravilloso Miyazaki.

La moraleja: la vida tiene algunas realidades crueles, pero muchas veces es peor lo que imaginamos que lo que pasa realmente.

'La maravillosa señora Maisel', o cómo cogerle cariño a tu ex después de un divorcio catastrófico pinit

¡El divorcio! ¡Quiero el divorcio!

¿Es posible mantener el romance en la pareja cuando os veis constantemente y os arregláis menos que nunca? ¡No, no nos hagas spoilers! Deseamos fervientemente que vuestro amor pueda con todo.... Pero, si ves que la cosa cae en picado, engánchate a 'La maravillosa señora Maisel' (Amazon Prime Video), una serie que arranca, precisamente, con un divorcio y nos demuestra que existe la amistad después del matrimonio, aunque él te haya puesto los cuernos con la secretaria y tú te dediques a hacer chistes sobre vuestras miserias maritales encima de un escenario.

La moraleja: Ahora es el momento de resistir unidos. Luego llegará el de reconstruir. Si a pesar de todo se os rompe el amor, echad la culpa al virus.

'Bromance' infernocelestial: Aziraphale y Crowley en 'Good omens' pinit

¿Es esto, en resumen, el fin del mundo?

'The walking dead', 'Mad Max', 'La carretera'... Has visto demasiada ficción postapocalíptica y sufres porque no sabes ni manejar catanas ni construir radios con cables sueltos y corchos de botella. ¡Tranquila! Si te inquieta idea de un cataclismo definitivo, asómate a la serie 'Good Omens' (Amazon Prime Video), sobre un ángel y un demonio que se alían para evitar la llegada del armagedón y poder seguir escuchando a Queen y comiendo sushi. Michael Sheen y David Tenant (Aziraphale y Crowley) forman la extraña pareja más hilarante de la televisión.

La moraleja: siempre hay vida después del apocalipsis. La habrá también después de la cuarentena. ¡Ánimo!