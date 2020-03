24 mar 2020

El equipo de Mujerhoy sigue trabajando desde casa. Cada uno con nuestras circunstancias, viviendo, como todos vosotros, una situación excepcional. Así las cosas, queremos acercarnos mucho más a todos vosotros, y compartir, cada día, una recomendación de la redacción de Mujerhoy. #mujerhoyencasa va a acompañarte estos días como siempre lo ha hecho, pero con más fuerza que nunca. Estamos con vosotros.

Hoy recomienda Irene Rivas, responsable de redes sociales de Mujerhoy

Me encanta comer. En serio, me pirra. Así que cuando nos mandaron a casa me relamí pensando en dejar los tuppers de lado durante una temporada. Al principio fui comedida y aposté por platos rápidos y ligeros, pero tras un par de días de encierro y muchas horas de hiperconexión telefónica y notificaciones continuas en el ordenador, me vine arriba y guisé unas lentejas. Pero lentejas en formato ollón.

Doce días después de que se decretara el confinamiento, con la cinturilla de las braguitas marcándome las carnes y una nevera llena de tuppers, decidí cambiar de actividad y entregarme a los collages en mis ratos libres.

Para los collages utilizo todo lo que encuentro en casa: recortes de revistas, trozos de cuerda, tapas de carpetillas... Hay un montón de cosas de las que tenemos en casa que podemos aprovechar. pinit

Tanto recortar como pintar con acuarela me obligan a frenar el ritmo y tener momentos de calma en los que dejo el móvil aparcado bien lejos y cierro la tapa del ordenador (o, al menos, esa era la idea).

Si os fijáis, en este primero que he hecho hay una mancha. Está en la boca (sí, no podía ser en otro lado).

Si no dejas que la acuarela se seque y la apoyas sobre el collage, el papel de los recortes te absorberá parte del color. Solo tienes que tener un poco de paciencia. pinit

Ese churrete es la marca que quedó cuando dejé apoyada la flor, que aún no estaba seca, sobre la cara de la chica y salí pitando porque estaba escuchando llegar un aluvión de correos al ordenador. Desde entonces, cada vez que trato de encontrar un momento para mí, no solo cierro la tapa del ordenador. También lo apago y, aunque sea durante unos minutos, desconecto.