24 mar 2020

Si no las has visto, te envidiamos. Vas a pasar unos ratos estupendos gracias a estas películas y documentales que giran alrededor del mundo de la moda. Y si ya las conoces, seguro que te apetece repasarlas. No hay nada mejor que retornar a las historias que ya nos maravillaron. Apunta estos títulos.

Dior y yo

Aunque este documental tiene el atractivo directo de contar con grandes estrellas y musas del mundo de la moda, de la inevitable Anna Wintour a Marion Cotillard, Isabelle Huppert o Donatella Versace, lo más interesante, casi diríamos que fascinante, es conocer los talleres donde se cosen los vestidos más exquisitos que podemos encontrar ahora mismo en la alta costura. En realidad, toda la película es un homenaje a las costureras que acompañaron a Raf Simons, ahora aliado de Minucia Prada, en la carrera de confeccionar su primera colección para Dior tras la abrupta marcha de John Galliano. También interesantísimo: Frederick Cheng, director del excelente documental sobre Diana Vreeland, plantea cómo los jóvenes diseñadores lidian con la alargadísima sombra de la herencia histórica de las 'maisons'. Dónde verla: Filmin.

Elle Fanning es la protagonista de "The Neon Demon". pinit

The Neon Demon

Interesantísimo cómo el cine contemporáneo insiste en reflejar el lado oscuro del mundo de la moda, aprovechándose sobre todo de su seductora superficie, tan joven y bella. Esta película de Nicolas Winding Refn es dividió a público y crítica en Cannes 2016 por ofrecer mucha estética y poco calado artístico, pero es un placer contemplar a Elle Fanning convertida en aspirante a modelo en una ciudad de Los Ángeles que la va devorando poco a poco. El vestuario es una fantasía. Dónde verla: Filmin.

Alexander McQueen sigue siendo el último genio de la alta costura británica. pinit

McQueen

Hipnótico documental en el que vemos cómo personas con infinito talento y vidas heridas transforman su vulnerabilidad en arte. Alexander McQueen puede ser el último gran creador-genio de moda, tal y como se entendía esta figura en el siglo XX. Su sentido del espectáculo era único y en esta película vemos quiénes le ayudaban a crear sus asombrosos desfiles aún insuperables, entre ellos al mallorquín Sebastián Pons, su mano derecha, y Isabella Blow, su amiga-madre y musa. Además, el documental no deja de lado la durísima exigencia y competitividad del negocio de la moda y el precio que pueden llegar a pagar aquellos que navegan por sus aguas sin la fortaleza necesaria para surcarlas. Dónde verlo: YouTube.

Un momento del biopic de Yves Saint Laurent, protagonizado por Pierre Niney. pinit

Yves Saint Laurent

Probablemente, el creador de moda cuya biografía ha sido más visitada por el audiovisual. En esta película dirigida por Jalil Lespert vemos cómo un jovencísimo Yves Saint Laurent conquista París con su primera colección para Dior, conoce a Pierre Bergé, su amante y aliado hasta el final de sus días, y construyen su propia marca. Saint Laurent cambió para siempre los destinos de la moda al inventar el pret à porter y defender la dignidad de moda de materiales populares, incluidos los culturales. Esta cinta no se recrea demasiado en la mala vida (la noche, las drogas) del diseñador, pero sí se detiene en sus colecciones más emblemáticas, como la que homenajeó a Mondrian, y vemos bastantes diseños del archivo de la firma. Dónde verla: Filmin.

La impulsora de este documental pionero sobre el coste de la moda rápida es Livia Firth. pinit

The True Cost

Uno de los primeros documentales (2015) que advirtieron al fashionismo global del verdadero coste de la ropa barata que nos sirve el low cost. La factura medioambiental se suma a la explotación de millones de trabajadores que cortan y cosen por sueldos de miseria, e incluso pierden la vida en tragedias como la que sucedió en Bangladesh y que dio lugar a las primeras y tímidas medidas de corrección por parte de las marcas. Hoy, por fin vemos cómo Livia Firth, impulsora de este proyecto, tenía razón: todo en el mundo está conectado y los excesos que se cometen en lugares del planeta que consideramos ajenos tienen repercusiones también aquí. Dónde verla: truecostmovie.com

Dorothy McGowan interpretó a Polly Maggoo en la película de William Klein. pinit

¿Quién eres, Polly Maggoo?

Probablemente la película de culto sobre la moda por excelencia. Se trata de una sátira dirigida por William Klein en 1966 que sigue los pasos de una modelo, Polly Maggoo, por París. Irónica, absurda y totalmente imbuida en la estética sesentera, para que recordemos cómo eran aquellas décadas en las que los diseñadores aún eran capaces de inventar una identidad de estilo absolutamente nueva. Dónde verla: YouTube.

Anna Wintour y Grace Coddington, en un momento de "El número de septiembre". pinit

El número de septiembre

Un relato más o menos edulcorado sobre la confección del número de septiembre de 2007 de la edición estadounidense de la revista "Vogue". Se trata del número más trascendental del año para las revistas de moda, pues es el que presenta la nueva temporada de las tendencias de moda y reúne más publicidad. Pese al tono ligero del documental, podemos intuir perfectamente cómo la mano de hierro de Anna Wintour dicta las fronteras creativas de su equipo, para que no se salgan ni un milímetro de lo que conviene comercialmente a las marcas que sostienen la revista. Irónico cómo una cinta supuestamente creada a mayor gloria de Wintour se convirtió en el pasaporte a la fama de Grace Coddington, un talento en sus antípodas. Dónde verlo: Filmin.

La incomparable editoria de moda Diana Vreeland, fotografiada en su casa. pinit

Diana Vreeland. La mirada educada

La editora de moda más legendaria, tuvo dicha responsabilidad en la época gloriosa de la edición estadounidense de "Harper's Bazar" (1936-1962), además de ser directora de "Vogue" (1962-1971). Imprescindible para quien sueñe con dedicarse de alguna manera al mundo de la moda: refleja perfectamente la absoluta necesidad de poseer una cultura (no solo visual) extensa para entender y producir imágenes de moda que sean relevantes, más allá de lo comercial. Ella creó el estereotipo de directora de moda despótica y exigente que ha llegado a nuestros días y que tan bien encarnó Meryl Streep en "El diablo se viste de Prada" (2006). El fotógrafo Richard Avedon dijo de ella: “No era lo que parecía. Prefería ser percibida como frívola. Trabajaba como un perro, pero no quería que se supiera. Vivió para la imaginación, regida por la disciplina, y creó una profesión nueva. Vreeland inventó la edición de moda. Antes eran señoras de sociedad que ponían sombreros a otras como ellas”. Dónde conseguirla: Cameo.es

Genio y figura, Vivienne Westwood sigue en la lucha, ahora por la sostenibilidad. pinit

Westwood. Reina Punk

Lorna Tucker dirige este homenaje íntimo y conmovedor a uno de los iconos culturales y de la moda de nuestro tiempo, desde hace años en batalla contra el sistema de la moda desde el corazón de la misma. Desde que inició el movimiento punk con su ex pareja y manager de Sex Pistols, Malcolm McLaren, Vivienne Westwood ha estado redefiniendo la moda británica durante más de 40 años y es responsable de crear muchos de los estilos más distintivos de nuestro tiempo. La película combina material de archivo, reconstrucciones bellamente diseñadas y entrevistas con la fascinante red de colaboradores de la creadora, guiándonos en un viaje desde su infancia en la Derbyshire de posguerra hasta las pasarelas de París y Milán. Dónde verlo: Filmin.