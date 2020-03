25 mar 2020

Si has firmado la petición para que Zoom instale filtros embellecedores, eres adicto a Netflix party o te has unido a la iniciativa #conrolnohayvirus, sabes de qué estamos hablando. Las quedadas de amigos no han desaparecido; solo se han desplazado a entornos virtuales. Y estas son nuestras apps preferidas para sentir el calor de la amistad en estos tiempos de distanciamiento social:

David Harbour, de 'Stranger things', da para mucho comentario pinit

¿Quedamos para ver nuestra serie?

Netflix party es una extensión de Google Chrome que acaba de llegar a nuestras vidas y que sirve al noble arte de ver y comentar la tele en pandilla. Abre, a un lado de la pantalla, una columna para chatear que os permitirá compartir todos los "ooooooooh" de 'Outlander', los "aaaargh" de 'The walking dead' o los "tía, tía, tía" de 'Élite'. Perfecto para crear hype y comunidad cuando más falta nos hacen.

¡Poneos guapos, que hemos quedado! pinit

Esta noche... ¡fiesta!

¿Quién le iba a decir a Zoom, una aplicación pensada para hacer reuniones de trabajo virtuales, que se convertiría en el "local" con más ambiente de las quedadas online? Pero no es la única aplicación con la que puedes conectar con tus amigos, aquí te porponemos 10 más. De acuerdo, las cañas en remoto pierden mucho encanto, pero menos da una piedra: sírvete una copa, comenta los pijamas de tus mejores amigas y no olvides elogiar sus elegantes moños de portera. Y si te animas a montar una fiesta karaoke, acude a Spotify y sus irónicas playlists coronavirus.

Solo puede quedar uno (o más bien cinco) en Killer Queen pinit

Tarde de juegos

Si ya eres gamer y quedas con tus amigos online, considera bajarte Discord, una app que facilita mucho la conversación y el chateo durante el juego; y echa un vistazo a los juegos de la compañía Niantic, como Pokémon Go, que han adaptado sus requerimientos para tiempos de cuarentena (no es necesario caminar, por ejemplo). Si eres más bien novata, prueba con Jackbox.tv, una app para juegos de mesa en grupo, o con el muy viral Killer Queen, perfecto para nostálgicos de los recreativos y animales sociales (hacen falta diez personas, divididas en dos equipos). Ah, y si buscas algo aún más salvaje, busca el hashtag #conrolnohayvirus que recorre las redes sociales e inicíate en los juegos de rol. Hay partidas, incluso, en formato Google Sheets.

Ligar en tiempos del coronavirus es un reto... Pero siempre hay una manera pinit

¿Vienes mucho por aquí?

Los amigos son un tesoro, pero si estás buscando algo más... íntimo, no te cortes. Contrariamente a lo que pudieras pensar, las apps de ligue siguen abiertas y no les va nada mal: la actividad en OkCupid, por ejemplo, ha aumentado un 188%. Y es que el romance es más necesario que nunca, incluso si no puede ir mucho más allá del swipe right en apps como Tinder o Happn . Al fin y al cabo, ¿qué mejor momento para sembrar las semillas de un futuro romance? La historia de cómo os conocisteis durante la gran pandemia será legendaria. Eso sí, si te prometen rollo, asegúrate de que (de momento) sea de papel higiénico.