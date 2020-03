25 mar 2020

La música nos está salvando la vida. Los estrenos de cine se han retrasado, los festivales y conciertos se han cancelado y el deporte (Olimpiadas incluidas) está en pausa hasta nuevo aviso; pero no es posible vivir sin música y los cantantes y grupos de todo el mundo están haciendo lo posible por actualizar la banda sonora de nuestra vida. Ayer, Rosalía se sumó a ellos regalándonos una nueva canción: ‘Dolerme’.

‘Dolerme’ es una balada romántica con ecos setenteros y flamencos, que habla de despecho y amores pasados y difíciles y que coproducen El Guincho y Frank Duke. De arreglos muy sencillos y con una guitarra acústica como acompañamiento, también es el segundo single que lanza este año (el primero, ‘Juro que’, lo oímos en los Grammy, ¿recordáis?). La canción nos remite a esos tiempos en los que podíamos tener romances (aunque fueran compliados); la portada de ‘Dolerme’, sin embargo, se ajusta a nuestra realidad actual: atentas a las pantallas y en modo hogareño. sin salir de casa. Y en YouTube ha logrado ya, en menos de 24 horas, casi 750.000 reproducciones.

La portada del single 'Dolerme', de Rosalía pinit

La cantante lo ha presentado así en su cuenta de Twitter: “Estoy en cuarentena y decidí que no iba a pensarlo demasiado y que en cambio iba a poner mi energía y mi corazón en hacer algo para los demás, a mi manera. Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, para algunos lo será. Pero para mí hacer música es salud mental. Por favor cuidaos y cuidad de todos los que tenéis alrededor, con todo mi amor”.

Rosalía, nuestra voz más universal pinit

Rosalía se suma así a los muchos cantantes que nos han brindado nuevos temas para sobrellevar el encierro, como Bono (‘Let your love be known’), Alejandro Sanz (‘#ElMundoFuera’) o Jorge Drexler (‘Codo con codo’.) Y esto no ha hecho más que empezar. La música nos alimenta, incluso en la distancia.