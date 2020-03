31 mar 2020

La situación de estado de alarma que está viviendo el país se endureció el pasado sábado 28 de abril con la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunciaba la paralización de todos los trabajos no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril. El objetivo del decreto es el de reducir aún más la movilidad de la población, pero estas nuevas directrices han planteado muchas nuevas dudas. La primera de todas, ¿cuál sería el listado de "trabajos no esenciales"? Otra de ellas, si podemos seguir haciendo compras online durante la cuarentena y, en caso afirmativo, ¿qué tipo de compras? y ¿cuándo nos llegarán?

Uno de los sectores que, a pesar del confinamiento, ha podido servir de ayuda y seguir realizando sus servicios (con mayor o menor complejidad) ha sido el del e-commerce. Para algunos ha sido esencial, como es el caso de la compra del supermercado; después de que saltara la alarma inicial y que se vaciaran estantes enteros de papel higiénico, volvimos a la "calma" y a pensar en que algunos supermercados siguen ofreciendo la compra online a través de internet (aunque la mayoría del tiempo te llegue la mitad de lo que habías pedido). No son pocas las personas que no pueden salir a comprar debido a su situación de riesgo, ya sea por enfermedades u otros impedimentos, y esta solución temporal desde luego es algo que ayuda, y mucho.

Pero, ¿qué pasa en el caso de Amazon? ¿Se considera su servicio como esencial? ¿Puedo comprar de todo? ¿Sigue funcionando su servicio de comida? ¿Qué puedo comprar y qué no? ¿Cuándo me llegará? A esta y otras cuestiones te damos solución a continuación.

¿Podemos seguir comprando por Amazon?

En este decreto se contempla que siguen existiendo algunas actividades consideradas "esenciales" y por tanto, se seguirán llevando a cabo mientras dure esta situación. El abastecimiento de mercado de productos de primera necesidad, la asistencia sanitaria, la seguridad ciudadana o incluso el reparto de comida a domicilio, pero también se considera primera necesidad aquellas empresas que "trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia".

La respuesta entonces sería, sí. Podemos seguir comprando por Amazon aunque desde la plataforma advierten que los plazos pueden ser más largos de lo normal. "Nuestros equipos están trabajando para asegurar que podemos continuar sirviendo a nuestros clientes, muchos de los cuales no tienen otra manera de conseguir artículos esenciales. Estamos priorizando la recepción y envío de los artículos más solicitados por los consumidores en estos momentos. Se trata de productos de alimentación, productos básicos para el hogar, salud y cuidado personal y otros artículos de alta demanda. Como consecuencia, actualmente los tiempos de entrega para algunos productos pueden ser más largos de lo habitual".

¿Podemos seguir haciendo compra online por Amazon Prime Now?

La respuesta también es sí. Las restricciones tomadas por el Gobierno y en muchos casos el propio impedimento de algunas personas, la ubicación del domicilio... hace imposible el poder acudir de forma presencial al súper para hacer la compra. Varios supermercados se han visto obligados a modificar, e incluso cancelar sus pedidos online, como es el caso de Mercadona, que no sólo ha cancelado sus pedidos online sino que además cierra a las 19h. Amazon Prime Now se ha convertido por tanto en una de las mejores alternativas para hacer la compra de alimentos. Desde la web, eso sí, nos avisan de que sus franjas de entrega han variado y, hoy por hoy, esto se extiende al menos hasta el próximo 9 de abril: "desde las 00:00 del pasado 14 marzo hasta el próximo 3 de abril (aunque la fecha puede extenderse), las entregas se harán en franjas de 2 horas en compras superiores a 10 euros sin coste adicional".

Además, debido al gran número de pedidos online, la cantidad de algunos productos se ha limitado (por lo que no te vuelvas loco pidiendo decenas de papel higiénico porque no te lo van a permitir). ¿Cómo hacer tu pedido? Cada noche Amazon abre los horarios de las nuevas franjas de pedido del día siguiente y un truco para poder lograrlo y no caer en el posible colapso de la web por la gran afluencia de pedidos, es hacerlo desde la pestaña desplegable del menú y elegir las últimas horas.

¿Cómo recoger mis paquetes o mi compra?

La psicosis en la que nos hemos visto envueltos por la situación y adoptar como un hábitos durante estos días llevar guantes de látex al salir de casa, el uso de mascarilla, el lavado de manos repetitivo a lo largo del día, lavar los productos que adquirimos en el súper o que provengan fuera de casa con lejía disuelta en agua... ha hecho que dudemos de la posibilidad de contagio con recepción de paquetes del comercio online. En este caso, Amazon asegura que "la probabilidad de contagio por COVID-19 por un paquete que haya sido transportado es muy baja" y además, nos dirigie al sitio web del Ministerio de Salud destinado a ampliar esta información.

Una de las facilidades que propone la empresa de compras online es que el contacto con el transportista sea nulo. El procedimiento es el siguiente: el mensajero deja la caja en la puerta de la casa o bien, introduce el paquete en el ascensor avisándo a su destinatario para que esté pendiente de recogerlo en el momento en el que llega a su descansillo.

Asimismo, en el caso de las compras en Amazon Prime Now: "con el nuevo proceso, los repartidores dejarán el pedido en tu puerta sin necesidad de llamar a la puerta o al timbre al realizar la entrega. Una vez completada la entrega, recibirás una notificación vía email y/o app de Prime Now para que puedas recoger tus productos", según informan en un comunicado publicado en su web.

Amazon Lockers: ¿siguen abiertos?

Distinto ocurre con los puntos de recogida de Amazon, ya que desde la web avisan de que "Amazon Lockers y otros puntos de recogida permanecen disponibles para que nuestros clientes puedan recibir pedidos. Estamos trabajando con nuestros colaboradores para asegurarnos de que, donde sea posible, nuestros Amazon Lockers y otros puntos de recogida permanezcan abiertos y accesibles. Sin embargo, la situación cambia rápidamente y en ocasiones las recomendaciones del gobierno hacen que los sitios donde tenemos instalados Amazon Lockers puedan cerrar con poca o ninguna anticipación".

¿Qué paquetes puedo recibir de Amazon y cuáles no?

Otra de las dudas que más nos surgen durante este estado de alarma es si podemos seguir comprando de todo. Como se acalaraba en el punto anterior, según la prioridad y el tipo de producto los tiempos de entrega pueden variar ya que se priorizan los que se consideran esenciales. Pero Amazon, sí que tiene una restricción y es que en la entrega a domicilio de aquellos paquetes que sean de grandes dimensiones o muy pesados se va a pausar temporalmente. Así como aquellos envíos que requieran ser transportados por dos personas. También se pausarán todos los artículos que conlleven instalación a domicilio.