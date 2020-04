8 abr 2020

Apunta el 18 de abril en tu agenda, porque tienes un concierto que no te puedes perder. En primer lugar, porque lo organiza Lady Gaga; en segundo lugar, porque cantarán Billie Eilish, Paul McCartney, Elton John o Lizzo, entre otros. Y en tercer lugar, porque es por una buena causa: One World: Together at Home tiene el objetivo de recaudar fondos para material sanitario y para ayudar a las familias afectadas por la pandemia de coronavirus, a través del fondo que la OMS ha creado para este fin.

Lizzo, una de las estrellas del concierto solidario One World pinit

One World tiene la entrada más barata de la historia: el concierto se emitirá en directo. En España, podrá verse en abierto en Paramount Network, y a través de los canales de pago MTV y Comedy Central; además, aunque aún están por pulir los detalles, parece que podra verse vía streaming a través de Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL, Twitch, Twitter y YouTube.

Billie Eilish, Lizzo, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Eddie Verder, Chris Martin, Andrea Bocelli, Lang Lang, John Legend, J Balvin, Keith Urban, Billie Joe Armstrong y Alanis Morissette ya han confirmado su participación, y se espera que durante los próximos días se les unan más estrellas internacionales. La idea: animar a empresarios y filántropos a donar para el bienestar de los afectados por el brote mundial del virus.

Lang Lang, virtuoso del piano pinit

La gala estará presentada por las estrellas de los late shows estadounidenses Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, y en ella intervendrán celebrities como David Beckham, Kerry Washington, Idris Elba o diferentes personajes de Barrio Sésamo. Además, será un homenaje a la labor de los sanitarios en esta crisis, por lo que incluirá testimonios del trabajo de médicos y enfermeros desde diferentes lugares del mundo.

Billie Eilish, icono millennial pinit

One World es la versión de lujo de los conciertos solidarios Together at Home, que artistas como Camilla Cabello, Rufus Wainwright o Shawn Mendes han celebrado a través de la ONG internacional Global Citizen, y que llevan ya recaudados más de 30 millones de dólares. Se está hablando de esta iniciativa como el Live Aid de nuestra generación (en referencia al megaconcierto de 1985 que sirvió para recaudar fondos para aliviar la hambruna en Etiopía y Somalia). Como afirma el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS: “Puede que ahora mismo estemos físicamente separados, pero podemos reunirnos, virtualmente, para disfrutar de la música. Este concierto es un poderoso espectáculo de solidaridad contra una amenaza común”.