28 abr 2020

Es un hecho: tendrás que esperar bastante para ir a una sala de cine y tendrás que seguir viendo películas en pantalla pequeña. Durante las últimas semanas, ver cine bajo una manta ha sido el ‘top 1’ de los planes caseros para pasar la cuarentena, como las series o los cómics. Y parece que tendrá que seguir así.

Pero no desesperes: muy pronto podrás asistir a un festival de cine. De los grandes y de forma gratuita. ¿No te lo crees? Pues escucha: el 29 de mayo abre sus puertas, de forma virtual, We Are One: A Global Film Festival, una iniciativa que te permitirá ver hasta el 7 de junio una selección de los mejores largometrajes, cortos, documentales, conciertos y charlas de una veintena de festivales internacionales de cine. Habrá trabajos llegados desde Cannes, La Mostra de Venecia, la Berlinale, San Sebastián, Sundance, Tokio, Toronto, Karlovy Vary… Las películas se emitirán por el canal de YouTube de We Are One.

Detrás de la iniciativa está nada menos que Robert de Niro, impulsor del Festival de Tribeca de Nueva York, que a través de su empresa Tribeca Entertainment se ha asociado con la plataforma de 'streaming'. ¿El objetivo? Dar un poco de alivio a los espectadores inmersos en la crisis del coronavirus y ayudar a dinamizar un sector, el del cine, muy golpeado por la pandemia. "A menudo hablamos del poder de las películas para inspirar y unir a las personas más allá de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo, y todos necesitamos sanarnos", ha comentado De Niro en una carta.

El festival 'We Are One' tiene, también su trasfondo solidario. Los espectadores podrán hacer donaciones directas a organizaciones que luchen contra la Covid-19 y los beneficios del festival irán a parar a la Organización Mundial de la Salud (OMS).